LECCE: POLIZIA LOCALE DA ESATTORI A SCERIFFI?

Che sia la volta buona e i vigili che in questi anni erano il braccio armato dell’Amministrazione Salvemini per fare cassa a danno dei contribuenti, finalmente facciano qualcosa di utile per i cittadini per bene? Speriamo, intanto pubblichiamo il comunicato stampa dell’Assessorato alla Sicurezza dalla Mobilità Giancarlo Capozza.

“La sicurezza. La commissione consiliare Traffico mette sotto la

lente d’ingrandimento tre zone strategiche della città: piazzetta

Alleanza (il quadrilatero), via Ascanio Grandi (nel centro storico) e

lo spazio del monumento della pace in viale De Pietro. Il presidente

Luigi Quarta Colosso ha convocato la seduta per domani, giovedì 10

ottobre, alle 11.30.

E’ fondamentale che come Amministrazione e come forza di polizia locale

si ponga attenzione a tutti quei preoccupanti focolai di ordine pubblico

e ordine stradale – spiega il presidente Quarta Colosso – per evitare

che le aree in questione finiscano per diventare sede di fenomeni

permanenti.

Il presidente spiega: Negli ultimi anni, in piazzetta Alleanza sono

stati registrati più volte episodi legati alla sicurezza ed al disordine

stradale, soprattutto nei fine settimana. Molti residenti ed esercenti

hanno lamentato la presenza di scooter che impegnano la piazzetta,

riservata ai pedoni, ad alta velocità, con tutti i rischi del caso.

Quanto all’ordine pubblico, si sono verificate risse che hanno richiesto

l’intervento delle forze dell’ordine.

Via Ascanio Grandi, poi, è una delle vie più frequentate della movida.

Anni addietro è stata oggetto di numerosi interventi delle forze

dell’ordine che hanno registrato la presenza di una vera e propria

piazza di spaccio. Negli ultimi anni, i residenti hanno lamentato anche

schiamazzi notturni, a volte fino all’alba.

Infine, la piazzetta adiacente viale De Pietro viene impropriamente

utilizzata da skateboarder, i quali hanno danneggiato i marciapiedi ed

il sostegno del monumento. Anche i portici dei palazzi che si affacciano

su due lati della piazzetta vengono usati impropriamente dagli studenti

con gli scooter, negli orari di entrata e di uscita dalla scuola,

costituendo pericolo per i pedoni. I residenti segnalano anche

situazioni di consumo di sostanze stupefacenti.

Dobbiamo prestare particolare attenzione a queste tre zone strategiche

della città, anche e proprio perchè sono frequentate da giovani e

giovanissimi. Quanto al rispetto del Codice della strada, il comandante

della polizia locale, Donato Zacheo, è intervenuto spesso, a volte anche

con le sanzioni, là dove necessario.

Alla riunione della commissione, domani, parteciperà anche l’assessore

alla Mobilità ed alla Sicurezza, Giancarlo Capoccia”.

Category: Costume e società