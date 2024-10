C’E’ UN BONUS SPESA DA 1000 EURO: ECCO COME OTTENERLO

Non solo Social card. Nel 2025 arriverà un aiuto in più per le famiglie: il bonus spesa da 1.000 euro (il doppio rispetto a quanto previsto dalla misura già attiva). La misura non è per tutti però; a beneficiarne saranno le famiglie in disagio economico. Ecco come funziona e chi ne ha diritto. La domanda potrà essere presentata fino a febbraio 2025, mentre la cifra erogata varia a seconda del reddito, fino ad arrivare alla soglia massima di 1000 euro.

I requisiti:

Isee inferiore a 10.000 euro

Famiglia monoreddito

Presenza di minori a carico

Residenza in aree a forte disoccupazione

Disoccupazione (uno o entrambi genitori)

Come fare richiesta

Per richiedere il bonus presentare la domanda online tramite il sito dell’INPS. Per fare ciò, sarà necessario autenticarsi utilizzando una delle seguenti credenziali:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

(Sistema Pubblico di Identità Digitale) CIE (Carta di Identità Elettronica)

(Carta di Identità Elettronica) CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

Cosa comprare

L’importo del bonus sarà accreditato in una delle seguenti modalità:

Accredito su conto corrente Buoni digitali (Voucher digitali da utilizzare in negozi specifici) Carta prepagata (per effettuare acquisti presso i negozi convenzionati, quali supermercati e farmacie).

