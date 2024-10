VOLLEY YOUNG OSIMO VINCE IL TORNEO DI GEMELLAGGIO PALLAVOLO GIOVANILE

Rdl_______Con il successo della Volley Young Osimo si è conclusa la 1ª edizione del “Torneo di Gemellaggio Pallavolo Giovanile” a Copertino presso il Palazzetto “San Giuseppe da Copertino” Iss ” V. Bachelet”. Ma la manifestazione sportiva si era aperta con la vittoria della Rappresentativa Under 18 del Liceo Statale ” Don Tonino Bello” di Copertino che si impone per 3-0 sull’ Under 18 Infinity Cupertinum con i seguenti parziali: (11-25), (8-25), (5-25).

La partita tiene a battesimo l’esordio dell’Under 18 Infinity Copertino allenata dalla Coach Giorgia che da quest’anno affronta la prima stagione sportiva e di conseguenza il primo campionato, uno dei progetti dell’Asd Infinity Volley Copertino.

Il sestetto gialloblù del Liceo Statale ‘Don Tonino Bello ” allenato dal Coach Pollio giocando un ottima pallavolo domina l’incontro grazie all’esperienza delle sue ragazze che non lascia scampo alle avversarie in quanto viene fuori la differenza tecnica che si manifesta durante la gara.

Ma nel match di cartello la Volley Young Osimo batte l’Asd Infinity Volley Copertino imponendosi per 3-0 con i seguenti parziali: (23-25), (8-25), (23-25). Il sestetto biancoblù osimano allenato dal Coach Francesco Petrella prevale sulle rossoverdi del Coach Giovanni Fiamma anche perché si dimostra più rodato e più avanti nella preparazione avendo disputato sei gare, di cui cinque in Coppa Territoriale e una gara di campionato circa quarantotto ore fa con una vittoria in trasferta. Un buon test probante dunque per le ” lucertole’ dell’Asd Infinity Volley Copertino in preparazione al campionato ormai alle porte che scatta tra quindici giorni. Una festosa premiazione ha concluso il “Torneo di Gemellaggio Pallavolo Giovanile”. Il premio come miglior palleggiatore è andato a Teresa Sparaci ( Volley Young Osimo). Maglio Rachele ( Asd Infinity Volley Copertino) è stata premiata come miglior libero. Infine Matilde Cristicchia (Volley Young Osimo) ha vinto il premio come miglior giocatore del torneo.

Category: Costume e società