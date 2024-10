LA POLEMICA / A LECCE CITTA’ CI SONO TROPPI PEDONI E CICLISTI INVESTITI

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. L’ ADOC, ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L’ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI, SEDE PROVINCIALE DI LECCE, ci manda il seguente comunicato (nella nostra foto, Alessandro Presicce) ______

Le prime decisioni sulla mobilità messe in campo dall’Amministrazione subito dopo le elezioni non ci hanno convinto. Si è detto che l’ascolto avrebbe caratterizzato l’agire politico, ma nessun tavolo sembra al momento all’orizzonte.

E invece la lunga serie di investimenti di pedoni e ciclisti che sta avvenendo nella nostra città ci preoccupa moltissimo e richiede una accelerazione di scelte non più rinviabili in città. Anche il Piano della Mobilità, redatto dal gruppo di lavoro coordinato dal prof. Gattuso, seppur completo, sembra restare nei cassetti e non viene ancora aperto alla partecipazione e portato alla sua approvazione.

E’ per questo che l’ADOC di Lecce, in attesa di tavoli più formali per i quali si rende disponibile alla partecipazione, ha chiesto intanto un incontro urgente all’Assessore alla Mobilità Giancarlo Capoccia, proprio per discutere di mobilità ed, in particolare, della tutela degli utenti deboli delle nostre strade.

L’incontro proposto sarà anche l’occasione per discutere con l’Assessore della richiesta che ADOC ha formulato qualche settimana fa in merito alla pericolosa congestione che quotidianamente si crea sul Viale dell’Università all’uscita degli studenti dalle scuole, deflusso che abbiamo richiesto avvenga su Via Adua, sì da evitare i tali ingorghi.

Sarà nostra cura tenere aggiornata la stampa e i cittadini sugli esiti della richiesta interlocuzione con l’Assessorato.

Avv. Alessandro Presicce

Federica Lella, volontaria SCU

