ARTE E CULTURA STRUMENTI DI PACE. WEBINAR LUNEDI’ 21 ORE 20.30

(Rdl) ______“L’approccio spirituale per cantare, parlare e comunicare. Il segreto del bel canto” è il tema del webinar che vedrà come protagonista Miriam Jaskierowicz Arman (nella foto), fondatrice dell’Istituto per lo sviluppo della Voce, Torah e Kabalah.

L’incontro si terrà lunedì 21 ottobre 2024 alle 20.30, promosso da Universal Peace Federation (UPF Italia) e dall’Associazione Internazionale Arte e Cultura per la Pace (IAACP Italia), nell’ambito della rassegna “Arte e Cultura strumenti di Pace”.

Pedagoga vocale, scrittrice, pittrice e Ambasciatrice di Pace UPF, Jaskierowicz Arman dialogherà con Enza Pennino, coordinatrice di IAACP. La relatrice illustrerà il suo approccio al bel canto che unisce tecnica e spiritualità, evidenziando come il controllo della voce sia strettamente connesso a un profondo equilibrio interiore.

“È un metodo a dir poco ‘rivoluzionario’- spiega Pennino- L’artista ci accompagna in un viaggio che, partendo da concetti teorici fondamentali, ci consente di acquisire una profonda consapevolezza della nostra voce e del nostro essere”. L’obiettivo è instaurare una sinergia tra mente, corpo e voce.

“Questo è il segreto del Bel canto, che secondo Miriam ci innalza come esseri spirituali e ci avvicina alla nostra dimensione superiore”, chiarisce Pennino. Questo contenuto è riportato nel suo libro, una guida spirituale e pratica che ha l’obiettivo di trasformare radicalmente il rapporto con la propria voce. Per Pennino, “Miriam desidera condividere questo suo patrimonio artistico e interiore con noi, rivelandoci un metodo di canto spirituale, o meglio di Bel canto, che scaturisce dalla voce e dall’anima. Un approccio utile anche per parlare e per comunicare meglio”.

Quello di Jaskierowicz Arman è un lavoro, un processo dedicato a cantanti, attori, insegnanti, studenti, professionisti ea tutti quelli che amano cantare e vogliono ottimizzare o ricostruire la propria voce, correggendone i difetti, ripararne i danni, per esprimere al meglio le proprie potenzialità.

Riguardo al suo metodo, Miriam spiega che “questa conoscenza tecnica ha origine nel canto dei Leviti del Secondo Tempio di Gerusalemme, che ha rappresentato la base della formazione classica di quel periodo. Il ‘corso’d ettaglia gli aspetti tecnici e fornisce una comprensione completa delle semplici e complesse dinamiche dello strumento vocale, sotto tutti i punti di vista: fisico, emotivo, mentale e psicologico. In sostanza, si tratta di un approccio rivoluzionario”.L’incontro rientra nelle iniziative di IAACP, un progetto di UPF, in cui arte e cultura sono strumenti fondamentali dipace. Gli artisti, attraverso il loro impegno, la loro creatività e le loro idee innovative, possono ispirare e unire le persone a prescindere da etnia, cultura e religione per un mondo senza violenze e conflitti.

UPF International è una ONG accreditata presso l’ECOSOC delle Nazioni Unite con Statuto Consultivo Generale, fondata dai coniugi Moon. È un’alleanza di persone e di organizzazioni a livello internazionale dedicata alla costruzione della pace fondata sui principi d’interdipendenza, prosperità condivisa e valori universali comuni. In Italia, tra le numerose iniziative, pubblica la rivista periodica “Voci di Pace”, un autorevole riferimento culturale per i temi interreligiosi, i diritti umani, la buona governance e la pace.

Registrati qui al webinar https://bit.ly/3XZ8s5I

