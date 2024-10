CONTROLLI STRAORDINARI DEL TERRITORIO DELLA POLIZIA DI STATO

Report della Questura di Lecce ______

Nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore di Lecce, la Polizia di Stato, coadiuvato da personale della Polizia Locale, nella serata di ieri, ha proceduto al controllo di 143 persone, 61 veicoli e due esercizi commerciali.

Durante l’attività veniva sottoposto al controllo anche un 55enne cittadino italiano, residente in un comune della Provincia di Lecce che, a bordo della sua autovettura privata, risultata ai controlli di rito sospesa dalla circolazione, raggiungeva la stazione ferroviaria e attendeva dei turisti americani per accompagnarli poi presso una struttura ricettiva del centro storico di Lecce, effettuando così servizio di tassista abusivo, come veniva successivamente accertato.

A seguito del controllo, all’uomo sono state contestate quattro violazioni del codice della Strada e comminata una multa di circa 5000 euro col relativo sequestro del mezzo.

Di seguito alle sanzioni, ed attesi i precedenti penali e di polizia, nei suoi confronti il Questore ha disposto anche il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Lecce per tre anni.

Lecce, 18 ottobre 2024

Category: Cronaca