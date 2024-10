I CARABINIERI CONTROLLANO LE PERIFERIE DI LECCE: “è essenziale la sinergia con la comunità locale: invitiamo i cittadini a segnalare ogni situazione sospetta” – photogallery DA SANTA ROSA

Report del Comando Provinciale di Lecce dei Carabinieri sulla operazione straordinaria di controllo del territorio compiuta ieri nei quartieri di San Pio e Santa Rosa ______

In risposta ai recenti episodi di cronaca che hanno suscitato preoccupazione per la sicurezza dei cittadini, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ha avviato un intervento straordinario volto a potenziare la presenza delle forze dell’ordine sul nostro territorio. Questo intervento si inserisce nel quadro delle direttive emerse a seguito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Lecce, dimostrando l’immediata reattività degli uomini dell’Arma.

Dalla serata di ieri, infatti, le pattuglie della Compagnia di Lecce, supportate dalle Squadre d’Intervento Operativo dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia”, hanno effettuato controlli capillari nelle principali aree periferiche del capoluogo salentino, in particolar modo nei quartieri di Santa Rosa, 167 e le zone adiacenti alla stazione ferroviaria.

I risultati di queste operazioni sono stati significativi sia per la prevenzione che per il contrasto a fenomeni di criminalità.





I Carabinieri della Stazione di Lecce Santa Rosa hanno eseguito una ordinanza di sostituzione misura cautelare degli arresti domiciliari con custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte di Appello di Lecce nei confronti di un uomo perché ritenuto presunto responsabile di violazioni delle prescrizioni impostegli con precedente misura degli arresti domiciliari.

Durante i controlli, sono stati individuati numerosi soggetti con comportamenti sospetti. In particolare, alcuni di essi sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti e altri alla guida, sprovvisti di patente, perché scaduta e in un caso mai conseguita. Queste azioni non solo hanno permesso l’emersione di reati, ma hanno anche contribuito a dissuadere comportamenti illegali, incrementando la sensazione di sicurezza tra i cittadini leccesi



In un controllo effettuato presso un circolo ricreativo del quartiere 167, due individui sono stati deferiti in stato di libertà per inosservanza di provvedimenti dell’autorità. I due, insieme ad altri soggetti già noti alle FF.OO. hanno tentato di sottrarsi all’identificazione ma sono stati prontamente raggiunti dagli uomini dell’Arma.



In collaborazione con il Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS), è stata controllata un’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel quartiere Santa Rosa, sanzionata per inadempienze normative con un verbale di oltre 2000 euro.



Nel complesso, l’operazione ha portato anche alla segnalazione di 4 giovani all’Ufficio Territoriale del Governo, ai sensi dell’Art. 75 del DPR 309/90 e al sequestro di circa 9 grammi di “hashish”. Sono stati controllati 14 veicoli e 61 persone, di cui 16 già noti alle cronache con pregiudizi penali, culminando in sanzioni al Codice della Strada per un totale di circa 4000 euro.



Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ribadisce il suo impegno nella tutela della sicurezza pubblica e continuerà a lavorare instancabilmente per garantire un ambiente sicuro e sereno per tutti i cittadini.

È essenziale la sinergia con la comunità locale: invitiamo i cittadini a segnalare ogni situazione sospetta. La sicurezza è un valore condiviso e solo unendo le forze potremo combattere efficacemente i fenomeni di criminalità.



Le operazioni di controllo continueranno nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle aree sensibili e agli eventi pubblici.

È importante sottolineare che i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Lecce, 19 ottobre 2024





Category: Cronaca