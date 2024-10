PRESENTATE IN ANTEPRIMA LE DUE NOVITA’ DI CASA MALDARIZZI DEL BRAND CINESE DONGFENG. ORA SABATO 26 E DOMENICA 27 NELLA SEDE DI LECCE DI VIA PORTOGALLO 16 LA FESTA DI SCONTI, MUSICA E DIVERTIMENTO

(Rdl) ______ Novità in casa Maldarizzi, che nella sede di Lecce in viale Portogallo 16 ieri ha presentato in anteprima per la stampa i nuovi modelli MG ZS Hybrid+ e MG HS, con l’intera gamma di Dongfeng, brand cinese che sta raccogliendo grande interesse dal pubblico per il suo rapporto qualità-prezzo e per le sue caratteristiche tecniche davvero innovative.

Lo ha sottolineato il brand manager di Maldarizzi Gianni Contegiacomo: “E’ stata un’occasione unica per vedere tutta la gamma del nuovo brand Gongfeng Ma oggi il focus è stato su su MG con la presentazione dei due nuovi modelli che completano la gamma. Mg è già alla sua seconda generazione quindi possiamo dire che è un marchio ormai consolidato e non più una novità“.

All’incontro era presente il presidente di M ALDARIZZI AUTOMOTIVE

il Cavaliere del Lavoro Francesco Maldarizzi : “Abbiamo fatto delle promesse sul territorio e le stiamo mantenendo, con l’apertura della sede a Lecce e una continua crescita. Tutto ciò grazie anche all’inserimento di questo nuovo marchio, Dongfeng, di proprietà del governo cinese. Oggi presentiamo anche un’altra grossa novità: l’elettrico fino a 1500 km. Non sta a me dire se queste auto sono belle, sarà il mercato a farlo e i nostri clienti” . ______

