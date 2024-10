ALLA FINE, DOPO DUE ORE, LUCA GOTTI ARRIVA IN CONFERENZA STAMPA: PARLA ANCORA DA ALLENATORE, A SUO DIRE NEMMENO MAI MESSO IN DISCUSSIONE DALLA SOCIETA’, CHIEDE SCUSA AI TIFOSI E PROMETTE UNA RISCOSSA

(Rdl) ______ Sintesi delle dichiarazioni dell’allenatore del Lecce Luca Gotti al Via del Mare due ore dopo la fine della partita persa 0 – 6 contro la Fiorentina:

“A fine partita c’è stata l’esigenza di discutere nello spogliatoio con la squadra, senza soffermarsi troppo perché a caldo anche le percezioni possono essere difficoltose. Con serenità abbiamo ragionato con dirigenza e staff tecnico. Il tema della fiducia non è stato neanche preso in considerazione…

A inizio partita c’è stato entusiasmo, poi alle difficoltà non si è riusciti a reagire. Abbiamo dimostrato debolezza e poca personalità. Una partita diventata un incubo. Abbiamo preso dei gol che non si possono prendere in serie A. Credo sia il risultato più penalizzante della mia carriera, eppure di momenti di difficoltà ne ho passati tanti. L’unica cosa sensata è chiede scusa ai tifosi, con la promessa di mettercela tutta per una ripresa…

Per il Lecce salvarsi non è facile. Questo non vuol dire che non ce la facciamo. Io non ho intenzione di prendere la porta e scappare, so quali sono le difficoltà. Non mi immagino un incubo come la partita di oggi, ma questa è la nostra normalità. Se vogliamo disgregarci facciamolo, il mio compito è quello di aggregarci e affrontare le difficoltà”. ______

