ARRIVERA’ LUCA GOTTI A MANGIARE IL PANETTONE? FORSE NON ARRIVA NEMMENO AI DOLCETTI DI HALLOWEEN

(Rdl) ______ In un pomeriggio autunnale di timido sole e a tratti di vento, Lecce e Fiorentina sono chiamate a dare una svolta al loro campionato, al momento deludente, per i rispettivi obiettivi di salvezza e di Europa.

In un Via del Mare al solito affollato e festoso Luca Gotti manda in campo: Falcone – Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo – Oudin, Ramadani, Pierret, Dorgu – Krstovic, Rebic.; Raffaele Palladino (squalificato, in panchina Stefano Citterio): De Gea – Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens – Colpani, Cataldi, Adli, Bove – Gudmundsson, Kean.

Dopo cinque minuti, Gudmundsson si fa male e viene sostituito da Beltran.

Di tiri in porta ce n’è uno per parte, di Krstovic, debole, parato, e di Kean, forte, ma abbondantemente fuori.

Poi la partita si sblocca. Minuto 20, su assist di Bove, conclusione vincente di Cataldi, a mezza altezza, dal limite, di piatto, sul primo palo di Falcone anch’egli rimasto sorpreso, proprio sotto il settore tifosi ospiti che fanno festa. 0 -1.

La reazione del Lecce praticamente non c’è, gioca e tira in porta ancora la Fiorentina con Kean, centrale, e fuori bersaglio con Ranieri

Quindi gli ospiti raddoppiano.

Minuto 34. Cross di Cataldi, respinta corta in uscita di Falcone, su cui si avventa Colpani e insacca. 0 – 2.

Subito dopo Kean si vede respingere una conclusione insidiosa di destro a giro da Falcone che si salva in tuffo.

Padroni di casa deboli e confusi, ospiti lucidi e dilaganti.

Al 43′ espulso Gallo per fallo da ultimo uomo fuori area su chiara occasione da gol di Dodò e sulla punizione seguente il tiro di Cataldi aggira la barriera e finisce nel sacco. 0 – 3.

Con un uomo in meno e sotto di tre gol, quando il Giallorossi, deludenti e inconcludenti, inguardabili, vanno negli spogliatoi per l’intervallo fra i fischi del pubblico, è già notte fonda.

Al rientro delle squadre in campo, ci sono Coulibaly, Morente e Banda, al posto di Pierret, Rebic e Ouden, per cercare di cambiare il destino di una partita che sembra segnato.

E infatti, va a segno di nuovo la Fiorentina. Falcone salva su Colpani, ma non può nulla sulla sua ribattuta: sinistro da centro area, pallone all’incrocio dei pali. 54′. 0 – 4.

In tribuna alcuni tifosi giallorossi già se ne vanno, quelli della Nord iniziano invece una sonora contestazione.

Arriva il quinto gol degli ospiti, che segnano ancora con Beltran, in scivolata sotto porta su cross di Kouame. 61′. 0 – 5.

Arriva pure il sesto, Parisi penetra in area e calcia verso la porta, una deviazione di Guilbert mette fuori causa Falcone. 72′. 0 – 6.

Una vera e propria disfatta e zona retrocessione centrata in pieno.

