DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 24 OTTOBRE 2024

Buongiorno!

Oggi è giovedì 24 ottobre 2024.

San Ciriaco e San Claudiano martiri.

Da questa mattina siamo in Luna in Ultimo Quarto.

Questa fase è un momento di consolidamento, bisogna lasciarsi alle spalle quanto acquisito per avanzare; è un buon periodo per rompere le relazioni e i contratti d’affari, disintossicarsi e depurarsi.

Il corpo dispensa energia; si tende a non ingrassare anche se si mangia di più, le operazioni riescono meglio, le faccende di casa pure, in particolare quelle che hanno a che fare con il pulire, il lavare, lo sciacquare.

E’ il momento giusto per dipingere e laccare (i colori si asciugano meglio), nonché per effettuare tagli ritardanti dei capelli (compresa la depilazione) e per i massaggi rilassanti e disintossicanti.

Al contrario, nel mondo vegetale i succhi si ritirano verso la radice, la terra è più ricettiva: per questo vanno piantate o seminate in luna calante le verdure che crescono sotto terra.

Sono i giorni giusti per effettuare i trattamenti contro i parassiti e contro le erbacce; anche le potature sono favorite; se una pianta o albero non cresce più o è malato, in luna calante si taglia la cima (meglio se verso la luna nuova). Le verdure a foglia (insalate, spinaci, cavolo bianco e rosso) vanno piantate in questa fase.

Lo stesso tipo di energie della luna calante si ritrovano nella fase che segue l’ovulazione, in cui l’ovulo è stato rilasciato, ma non fecondato; è un fase caratterizzata da un enorme rilascio di energia all’interno di sé, che se non viene positivamente incanalata può anche sfociare in una crescente irrequietezza, distruttività, rabbia e frustrazione.

Il 24 ottobre del 2005 moriva a Detroit Rosa Parks, attivista statunitense e figura simbolo del movimento per i diritti civili degli afroamericani in America. Famosa in tutto il mondo per l’episodio che portò al boicottaggio degli autobus a Montgomery quando, nel 1955, rifiutò di cedere il suo posto su un autobus ad un bianco.

Rosa, già segretario della National Association for the Advancement of Colored People nella sezione della sua città, Montgomery, venne arrestata in seguito al celebre episodio dell’autobus e da allora è conosciuta come The Mother of the Civil Rights Movement.

La stessa notte del suo arresto per condotta impropria i leader della comunità afroamericana guidati dal pastore protestante Martin Luther King si riunirono e stabilirono di iniziare un boicottaggio dei mezzi pubblici che portò a numerose altre proteste in tutto il paese. Nel 1956, in seguito all’episodio che vedeva protagonista la Parks, la Corte Suprema degli Stati Uniti decretò l’incostituzionalità della segregazione sui pullman dell’Alabama e da quel momento Rosa Parks divenne un’icona del movimento per i diritti civili.

Proverbio salentino: SE NU NC’E’ RIMEDIU PERCE’ TE STIZZI, SE NC’E’ RIMEDIU PERCE’ TE STIZZI?

Se non c’è rimedio perché ti arrabbi, se c’è rimedio perché ti arrabbi?

Insomma è inutile arrabbiarsi, ci si rovina il fegato e la situazione non cambia, anzi.

