TARANTO A MILANO ASPETTA E SPERA

(Rdl) ______

“Davanti al tribunale di Milano, a pochi minuti dal nostro ingresso. Con Mietta e Mimmo Cavallo a sostegno dell’ambiente e della salute dei tarantini. Teniamo incrociate le dita“.

Così questa mattina una delegazione dell’associazione Genitori Tarantini, che hanno aggiunto:

“Al via le udienze per l’azione inibitoria e la class action risarcitoria contro Acciaierie d’Italia e Ilva in associato.

Noi puntiamo molto sull’azione inibitoria, che ha portato la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea a pronunciare una sentenza da tutti definita “storica”. Cosa può il governo di uno stato membro fare per disattendere una sentenza della Grande Sezione della CGUE? Assolutamente nulla“. _______

Category: Cronaca, Politica