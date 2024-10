I DUE MISTER HANNO PRESENTATO QUESTO POMERIGGIO IN SEPARATA SEDE NAPOLI – LECCE, CHE SI GIOCA AL MARADONA SABATO 26 ALLE 15. ECCO LA SINTESI DI QUELLO CHE HANNO DETTO

(Rdl) ______ Alla domanda se la partita col Lecce fosse emotivamente particolare per lui, proprio nello stadio in cui segnò il suo primo gol, Antonio Conte (nella foto) ha risposto così:

“Ci sono i sentimenti e poi c’è la professione. Bisogna divedere le cose, non accomunarle. Lecce rappresenta le mie origini, i campi polverosi, la squadra di mio padre dove sono cresciuto, facendo tutta la trafila fino alla Serie A, per poi passare alla Juve a 21 anni. E’ sempre parte del mio cuore, nessuno me lo toglie. Poi c’è la partita: un avversario da battere“.

Alla domanda sul morale della squadra, reduce dalla batosta 0 – 6 subita dalla Fiorentina, Luca Gotti ha risposto così:

“Volevo una squadra più pericolosa in fase offensiva e nei primi 20 minuti abbiamo avuto 2-3 potenziali occasioni. Contestualmente però abbiamo dimostrato poca solidità. Non possiamo perderci 1-2-3 giocatori con troppa facilità e questo ha messo in difficoltà il centrocampo.

È stata una settimana molto brutta per tutti quanti. Quando succedono fatti eclatanti all’interno di un periodo negativo tutti parlano per chiarirsi, ma la ricetta è quella dei fatti: far corrispondere alle parole i fatti. Una squadra che deve salvarsi ha un percorso lungo 38 partite e deve trovare solidità. Questo è il primo passaggio da trovare in questo momento”.

