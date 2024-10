ANTONELLO TAURINO A SCENA MUTA IL PROSSIMO PRIMO NOVEMBRE

(Rdl) _______ Il prossimo primo novembre torna a Copertino Antonello Taurino presso la sala teatrale di Scena Muta scuola d’Arte varia di Ivan Raganato, in via Bologna 46.

Si inaugura con Taurino una rassegna teatrale che vedrà protagonisti attori Pugliesi di respiro di respiro nazionale e internazionale.

“Iniziamo la nostra nuova rassegna ospitando un grande artista e un grande amico come Antonello Taurino” – dichiara a leccecronaca.it Ivan Raganato direttore artistico di Scena Muta “che porterà in scena ‘Comedian‘, un suo spettacolo di grande successo ma con una gradita sorpresa”.





Per l’occasione infatti, l’attore salentino ha preparato degli inediti speciali da inserire nel suo Comedian, quasi uno stand-up comedy show.

Uno spettacolo dunque collaudato ma tutto da scoprire nella versione che Antonello Taurino ha ideato per questo ritorno a Copertino.



Info 3273773846

Category: Cultura, Eventi