MINORENNI IPERCONNESSI: E’ USCITA UNA GUIDA RIVOLTA AI GENITORI PER TENERE I FIGLI OFF LINE E FAR RISCOPRIRE LORO LA MAGIA DELL’INFANZIA

I bambini stanno ore e ore ogni giorno davanti ai dispositivi digitali e rischiano di non sapere più cosa voglia dire l’esperienza della vita reale all’aperto, libera e in natura. Ma scelte diverse sono possibili e praticabili.

Lo spiega Katherine Johnson Martinko (nella foto) nel libro fresco di stampa “Bimbi offline” (Terra Nuova Edizioni, 192 pagg. – 16,50 euro).

L’autrice, di nazionalità canadese, impegnata nell’associazionismo e nel volontariato nelle tematiche dell’ecologia e dell’educazione, adopera un’impostazione equilibrata, senza pregiudizi, porge una vera e propria ancora di salvezza per chiunque si trovi alle prese con il dilagare dei digital device tra bambini e adolescenti e comprenda la necessità di recuperare la magia e la profonda bellezza dell’infanzia.

In “Bimbi offline” troviamo:

• L’analisi degli impatti che l’abuso del digitale ha sullo sviluppo fisico, neurologico, emotivo e sociale dei bambini.

• Percorsi, scelte e modi per ridurre l’esposizione agli schermi, aumentare le esperienze all’aperto, sviluppare fiducia ed empatia, valorizzare la creatività e il gioco attivo.

• Strategie e spunti per genitori ed educatori per eliminare o ridurre l’uso dei dispositivi senza generare tensioni o guerre familiari. ______

