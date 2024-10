DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 29 OTTOBRE 2024

Buongiorno!

Oggi è martedì 29 ottobre 2024.

La Chiesa festeggia San Feliciano.

Il mese declina verso la stagione buia e fredda.

Sta per arrivare però il ponte dei Santi e dei morti, vero spartiacque fra un’ annata agricola e l’ altra.

In questi giorni, finita la stagione dei frutti, la terra va in letargo, per rinascere poi a primavera.

Comincia oggi quella che tutti i popoli dell’emisfero boreale chiamano ‘the indian summer’, l’estate indiana, indiana nel senso di nativi del Nord America, che per primi nella loro cultura celebravano il fenomeno. L’estate di San Martino in italiano. Dopo i primi freddi, si verificano condizioni climatiche di bel tempo e relativo tepore, da fine ottobre, almeno per tutta la prima decade di novembre.

29 ottobre 1969. Viene stabilito il primo collegamento da computer a computer, così detto ARPANET: gli albori della rete internet.

Proverbio salentino: QUANDU LU TIALU TE NCARIZZA L’ANIMA NDE OLE

Quando il diavolo ti accarezza vuole la tua anima.

Una volta il genitore, le mamme soprattutto, lo ripetevano ai loro figli tutte le volte che si accorgevano che atteggiamenti esageratamente affettuosi venivano messi in campo perché vi era una richiesta da fare, e si cercava di rabbonire il genitore con carezze, abbracci e dolci parole, non perché in quel momento si sentisse l’esigenza di farlo, ma per ottenere un proprio tornaconto.

Anche tra innamorati si usava tirarlo in ballo di tanto in tanto.

