VIABILITA’ A LECCE PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. L’ufficio stampa del Comune di Lecce ci manda il seguente comunicato _______

In occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti, l’amministrazione comunale ha disposto alcune variazione alla circolazione stradale nelle immediate vicinanze del cimitero. La

relativa ordinanza è in vigore da oggi e sino al prossimo 2 novembre compreso, dalle 7 alle 18.

In particolare, nei quattro giorni sarà in vigore il senso unico di circolazione in viale San Nicola (da viale Calasso a via Carluccio) e in via Indino (da via Vespasiano Genuino a viale Porta d’Europa); il divieto di transito e di fermata a tutti gli autobus extraurbani nel

piazzale antistante il cimitero.

Il primo novembre, sempre dalle 7 alle 18, sarà istituito il divieto di transito e di fermata in viale San Nicola (tra viale Calasso e via Carluccio), in via Di Valesio (tra viale Taranto e viale San Nicola), in via Carluccio (da via San Nicola a via Carluccio); il divieto di transito in via Genuino (da via Indino a via Carluccio); il senso unico di circolazione in via Indino (da via Genuino a viale Porta d’Europa).

Nei giorni 1° e 2 novembre sarà attivo un servizio gratuito di navette, dalle 7 alle 18. In particolare, due navette-minibus si muoveranno lungo il percorso city terminal – viale Porta d’Europa – viale Calasso – via Carluccio – piazzale del cimitero – area interna al cimitero, e ritorno.

Category: Cronaca, Riceviamo e volentieri pubblichiamo