REGALO DI NATALE. ALBERTO SICULELLA SULLA POLEMICA COMUNE – REGIONE

Riceviamo e volentieri pubblichiamo _______ “Assistiamo per l’ennesima volta ad un dibattito che non ha nulla di costruttivo e che si limita ad una polemica utile per la campagna elettorale permanente”. In una nota, l’ex candidato sindaco Alberto Siculella, oggi presidente di MIND_Menti indipendenti, commenta la polemica tra Regione Puglia e Comune di Lecce, circa il sostegno economico alle iniziative natalizie, che ha innescato un aspro confronto. “Sulla gestione dei fondi pubblici ci vorrebbero intere giornate di dibattiti e approfondimenti per indagare sull’opportunità politica circa gli utilizzi e le modalità di assegnazione. Ciò non toglie la necessità di un Comune, come quello di Lecce, di dotarsi di un ufficio, di strumenti e risorse di marketing management, per una gestione integrata delle attività di sviluppo, tutela e gestione di flussi, presenze ed iniziative sostenibili e performanti.” - Afferma Siculella. “Progetti realizzabili, come abbiamo avuto modo di sostenere in campagna elettorale, con la tassa di soggiorno, la cui rendicontazione, da pubblicare in modo trasparente sul sito dell’Ente, dovrebbe annoverare dei campi di investimento che finanzino in maniera continuativa una progettualità e non più uscite spot, utili solo ad alimentare mangiatoie elettorali o inutili polemiche.” Conclude Siculella: “auspicando maggiore collaborazione istituzionale, sollecitiamo le forze politiche a limitare le schermaglie post amministrative e pre regionali, a confronti diretti, sui temi, non sulle azioni da portare a compimento nell’interesse delle comunità che amministrano”. ______ LA RICERCA nel nostro articolo di due giorni fa https://www.leccecronaca.it/index.php/2024/11/01/la-polemica-niente-fondi-dalla-regione-puglia-per-manifestazioni-di-natale-a-lecce-delli-noci-a-pagliaro-ma-se-non-avete-presentato-nessun-progetto-sei-sempre-in-campagna-elettorale-smettila/

