SURBO NON VUOLE LA CENTRALE A BIO GAS DI CAFORE E IL SINDACO TRIO VA A LECCE, COMPETENTE A DECIDERE. OTTIENE SOLO GENTILEZZE FORMALI, MA NIENTE DI CONCRETO. POLI BORTONE: “L’impianto di biometano è una piccola cosa”

Si è tenuto nel pomeriggio, a Palazzo Carafa, l’incontro tra il sindaco

di Lecce, Adriana Poli Bortone, e il sindaco di Surbo, Oronzo Trio, per

fare il punto sul progetto di un impianto di biometano in località

Cafore. Presente anche l’assessore all’Urbanistica, Gianpaolo Scorrano.



<E’ stato un incontro assolutamente sereno, come doveva essere – dice il

sindaco Adriana Poli Bortone – Il sindaco di Surbo ha chiesto di

partecipare alla conferenza di servizi. Per quello che ci riguarda, non

c’è alcun problema, anzi siamo contenti di ascoltare tutti quanti i

territori, in particolare quelli limitrofi, che sono più direttamente

interessati. Per questo, stiamo verificando, insieme con il sindaco

Trio, la possibilità che il Comune di Surbo partecipi alla conferenza,

cosa che, però, per quel che ci risulta, la norma non consente. Stiamo

verificando se ci siano state sentenze o altra giurisprudenza che

possano suggerire questa forma di partecipazione. E comunque, non

abbiamo alcun pregiudizio e nessuna prefigurazione di soluzioni, che,

invece, non possono che essere concordate sul territorio. I Comuni di

Lecce, di Surbo, di Trepuzzi vogliono tutti la tutela dell’ambiente e la

salute dei cittadini e con questi intendimenti comuni ci incontreremo>.



<C’è stato un clima cordiale di dialogo – conferma il sindaco di Surbo,

Oronzo Trio – C’è stato anche il chiarimento con l’assessore Scorrano e

sono state poste le basi per un futuro approfondimento nella sede

competente, in questo caso nella conferenza di servizi. Ci auguriamo di

poter partecipare, faremo istanza apposita al Comune di Lecce già

domani, e verificheremo la sussistenza dei presupposti

tecnico-giuridici perchè questa partecipazione possa avvenire>.



<Il Settore Urbanistica sta facendo tutte le verifiche del caso, sia

normative sia tecniche, per giungere in conferenza di servizi – aggiunge

l’assessore Scorrano – dopo di che ascolteremo i pareri di Arpa, Asl,

Soprintendneza e confidiamo nella partecipazione del Comune di Surbo e

possibilmente anche di Trepuzzi>.



A proposito di quanti continuano ad esprimere posizioni critiche

sull’impianto, il sindaco Poli Bortone osserva che <i cittadini hanno il

diritto di protestare ma hanno il dovere di conoscere>. <E’ bene che i

cittadini sappiano – spiega Scorrano – che l’impianto di cui parliamo

non riguarda 500 ettari di superficie, come erroneamente si dice, ma

soltanto 7,35 ettari. I 500 ettari sono la potenza che l’impianto ha di

fertilizzare, con il proprio digestato. Cosa che, però, non è stata

ancora definita. Per sottolineare un altro aspetto, il progetto prevede

la realizzazione di vasche di tipo chiuso e non aperto, a tutela della

cittadinanza>.



<Più in generale – conclude il sindaco Poli Bortone – il nostro

interesse, in quanto amministratori, è quello di sapere cosa intendiamo

realizzare nel nostro territorio. L’impianto di biometano è una piccola

cosa. Piuttosto, rivolgiamo l’attenzione, per esempio, a tutto ciò che

può avvenire con il fotovoltaico. Una cosa è parlare astrattamente di

transizione ecologica, altra cosa è vedere sul nostro territorio cosa

realizzare per tutelarlo. In questo la Regione ha molto peso. La Regione

dovrebbe sempre ascoltare i territori prima di decidere della loro

sorte, come abbiamo sempre chiesto. Altrimenti rischiamo di ritrovarci,

come è accaduto, con i campi devastati dalla Xylella, della quale forse

qualcuno si è disinteressato per 13 anni, e con terreni pieni di

impianti fotovoltaici o agrofotovoltaici>. _______

