I CONTI IN TASCA AL SINDACO. ECCO QUANTO HA SPESO ADRIANA POLI BORTONE PER LA RECENTE CAMPAGNA ELETTORALE, E COSA DICE LA SUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

(g.p.) ________ Il Comune di Lecce ha pubblicato questa sera, come obbligano le norme vigenti per doverosa trasparenza nei confronti dei cittadini,

DICHIARAZIONE PATRIMONIALE RELATIVA ALL’ANNO 2023, DICHIARAZIONE E RENDICONTO SPESE ELETTORALI, CURRICULUM VITAE DELLA SIG. RA POLI ADRIANA IN QUALITA’ DI SINDACO DEL COMUNE DI LECCE, SECONDO QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 62 E 63 DEL VIGENTE REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Ora, il curriculum vitae del sindaco è cosa nota e non c’è bisogno di ricordarlo.

Vediamo il resto.

La recente campagna elettorale per le amministrative è costata al sindaco 63. 255 euro, fra materiali, manifestazioni e spese varie di propaganda.

Di questi, 8.000 euro sono stati pagati di tasca propria, 50.055 sono stati versati da ‘partito, lista, gruppo di liste, o da terzi’ e 5.200 rimanevano a debito, almeno alla data di presentazione del documento alla Corte d’Appello di Bari, in ossequio alla normativa vigente, il 23 settembre scorso.

La parte più interessante per i cittadini sarebbero i contributi versati da ‘partito, lista, gruppo di liste, o da terzi’, cioè chi ha finanziato per la maggior parte delle spese sostenute la campagna elettorale, da dettagliare in un apposito allegato, che è stato in effetti presentato e appunto allegato alla documentazione inviata al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale per la Puglia, come detto presso la Corte d’Appello di Bari, ma che non è stato reso noto: cioè non è stato reso pubblico, questo allegato, dal sito del Comune ALBO PRETORIO, a differenza di tutto il resto.

Infine, dalla dichiarazione dei redditi presentata all’Agenzia delle Entrate lo scorso 31 ottobre, periodo di imposta dello scorso anno, emerge che il sindaco ha un reddito totale di 193.466 euro, su cui ha pagato 74.921 euro di tasse.

