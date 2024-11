CARABINIERI IN AZIONE CONTRO I FURTI A SQUINZANO, CASALABATE E TREPUZZI: DUE ARRESTI

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce _______

In risposta alla recente escalation di furti che ha interessato le località di Squinzano, Casalabate e Trepuzzi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno avviato un’importante operazione di “alta visibilità”, potenziando il pattugliamento del territorio al fine di scoraggiare i malintenzionati e proteggere i cittadini dai furti in abitazione che si verificano durante le ore di assenza da casa per motivi di lavoro o per le spese quotidiane. Nel corso delle operazioni, sono stati effettuati numerosi posti di controllo e perquisizioni, che hanno portato anche all’arresto di due “topi d’appartamento” e al recupero della refurtiva. In particolare, un 40enne e un 25enne, entrambi noti alle Forze dell’Ordine, sono stati arrestati in flagranza di reato dopo aver “visitato” un’abitazione sul litorale leccese. I due, sono stati fermati da un equipaggio della Radiomobile della compagnia Carabinieri di Campi Salentina mentre si stavano allontanando da un’abitazione estiva di Casalabate, dove avevano rubato gli infissi, probabilmente con l’intenzione di rivenderli al mercato nero. Durante la perquisizione, i militari dell’Arma hanno trovato sull’auto della coppia di presunti ladri anche gli attrezzi da scasso, utilizzati per smontare le finestre in alluminio dell’abitazione estiva. A quel punto le indagini si sono spostate presso le abitazioni dei due fermati, dove sono stati trovati orologi, utensili da lavoro e vari elettrodomestici da cucina per un valore di qualche migliaio di euro, asportati qualche giorno prima da un’altra abitazione di Squinzano. Al termine delle attività, i due sono stati arrestati per furto in abitazione in concorso e denunciati per ricettazione. Dopo l’udienza di convalida, i due sono stati sottoposti dal giudice ai domiciliari.

L’impegno dell’Arma dei Carabinieri continua senza sosta, nel costante sforzo di garantire la sicurezza e il benessere della comunità, predisponendo ulteriori misure di controllo e prevenzione.

È importante sottolineare che i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Lecce, 7 novembre 2024.

Category: Cronaca