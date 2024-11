DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 8 NOVEMBRE 2024

Buongiorno!

Oggi è venerdì 8 novembre 2024.

La Chiesa festeggia San Goffredo.

Oggi compie 76 anni il nostro amico Elio Giordano, musicista leccese: tanti auguri e ad maiora!

Sempre oggi, sempre a Lecce, festeggia il suo compleanno il nostro amico Antonio Miloro: tanti auguri!

E a Copertino tanti auguri per i sui 29 anni alla ballerina, attrice e coreografa Sophie Guida!

Iniziano un po’ in tutta Europa i preparativi per le cene, le degustazioni del vino novello, i mercatini all’ aperto e le fiere, per San Martino, giorno 11 prossimo.

8 novembre 1950. Guerra di Corea. Il tenente dell’aviazione statunitense Russell J. Brown abbatte due MiG-15 nordcoreani nella prima battaglia tra aerei a reazione della storia.

Proverbio salentino: LU CANE SECUTA LU STRAZZATU

Il cane insegue lo straccione.

Questo vecchio adagio dialettale sta a significare che su coloro che sono in difficoltà, spesso il destino si accanisce con un susseguirsi di eventi negativi.

Category: Costume e società