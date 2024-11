IL SI’ MOTIVATO DI MARCO GIAMPAOLO AL LECCE E LA SUA VOGLIA DI RISCATTO DOPO DUE ANNI DI STOP, NELLA CONFERENZA STAMPA DI QUESTA MATTINA. MA ADESSO NON SERVONO PAROLE, ADESSO SERVONO PUNTI

(Rdl) ______ Sintesi delle dichiarazioni del nuovo allenatore del Lecce Marco Giampaolo nella conferenza stampa di presentazione di questa mattina al Via del Mare. ______

“”Voglio ringraziare il club per questa opportunità, speriamo che questa esperienza sia positiva per tutti…

Ho ripreso oggi ad allenare dopo due anni, due anni sono tanti, però dopo una prima pausa ho ripreso a lavorare…

Ho grande entusiasmo. Bisogna entrare in un ambiente nuovo quindi devo capire il prima possibile e poi saprò rispondervi sui singoli.

In questi due anni, il calcio è cambiato. Prima c’era chi pensava di presidiare gli spazi, oggi si gioca uomo su uomo. Oggi non esistono più sistemi di gioco, si difende in un modo e si attacca in un altro. È cambiato tanto e bisogna stare al passo coi cambiamenti…



Ci sono state squadre in lotta per la salvezza, c’è da giocare fino all’ultima partita. Adesso dovrò conoscere in maniera dettagliata i calciatori e capire quale direzione prendere…



Lecce per me è una grande opportunità. Ritengo ci siano calciatori che abbiano le caratteristiche per esprimere il mio pensiero. È un sì motivato da argomenti tecnici. Avevo proposte all’estero, un estero che aveva solo un sapore economico e non tecnico. Corvino mi ha chiesto di lavorare. Mi ha parlato di Lecce come una città bellissima…



“Voglio giocare a calcio…Per giocare a calcio ci vogliono conoscenze e qualità tecniche. Credo che ci siano qualità tecniche in questa squadra…

Sono in cerca di riaffermare le mie idee di calcio e questa squadra, questo club, questo ambiente mi stanno dando una opportunità” ______

