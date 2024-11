E’ RIPARTITO IL PROCESSO CONTRO TAP

(g.p.) _______ E’ ripartito questa mattina in Corte d’Assise, presidente Pietro Baffa, del Tribunale di Lecce il processo contro i vertici di Tap e i loro esecutori, accusati in vari capi di imputazione per la costruzione del gasdotto di San Foca.

Giudice unico sempre Chiara Panico.

C’è stata l’audizione di consulenti della difesa.

Mentre scriviamo l’udienza è ancora in corso, daremo un aggiornamento più tardi. ______

AGGIORNAMENTO SUCCESSIVO. La prossima udienza, interlocutoria, sarà venerdì 20 dicembre.

E’ stato stato fissato il calendario delle udienze successive, che porterà il processo a sentenza nel mese di aprile 2025, dopo le arringhe della pubblica accusa, della difesa e degli avvocati degli imputati e delle parti civili. _______

