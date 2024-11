UNO SPETTACOLO TEATRALE RIPERCORRE LE VITE ESEMPLARI DI SETTE DONNE IMPORTANTI PER LA NOSTRA IDENTITA’ DI CONTEMPORANEI A SPONGANO E A SECLI’ SABATO 23 E DOMENICA 24

di Raffaele Polo ________

Andrà in scena sabato 23 e domenica 24 novembre 2024, presso l’Ipogeo Bacile di Spongano e presso il Palazzo Ducale di Seclì lo spettacolo ‘D_StorieDiDonne_D’ dell’Associazione Tracce Creative, progetto promosso dal Consiglio regionale della Puglia.

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, lo spettacolo ‘D_StorieDiDonne_D’ sarà programmato sabato 23 novembre (ore 19.00 e in replica alle ore 21.00) presso l’Ipogeo Bacile – Teatro Sotterraneo di Spongano, per poi proseguire le sue repliche a Seclì, presso il Palazzo Ducale, domenica 24 novembre (ore 18.00 e in replica alle ore 20.00).

In scena Stefania Bove (nella foto sopra), Tamara Brajovic, Chiara Serena Brunetta (nella foto sotto), Monia Politi, Maria Rosaria Rossetti, Serena Serra, Elisabetta Tucci, alla chitarra Franco Chirivì, regia Salvatore Della Villa.

Questo progetto vuole mettere in scena varie sfaccettature di donna e differenti storie al femminile. Lo spettatore sarà accompagnato stanza per stanza, storia per storia ad ascoltare le parole di chi ha l’opportunità di poter raccontare, condizione non scontata, che le donne possano e abbiano la possibilità di parlare. Saranno le donne a raccontare la loro vita e le loro scelte, che hanno rivoluzionato e dato avvio a cambiamenti, grandi o piccoli che siano stati, che hanno poi modificato la vita di altre donne. Perché la scelta di una sola donna, è la scelta di tante altre donne.

Spiega il regista, Salvatore Della Villa: “Vi è, insomma, la volontà di raccontare e far conoscere storie di donne straordinarie spesso dimenticate o non conosciute quanto meritino. La storia italiana, europea ed internazionale è piena di donne che dovrebbero essere raccontate, conosciute e onorate per quello che hanno fatto. Lo sguardo femminile sul mondo ha orientato le comunità verso un nuovo pensiero e un nuovo futuro, senza dare per scontato che i percorsi intrapresi siano stati spesso dolorosi, difficili, ostici e incompresi”.

Sette attrici, sette donne, sette storie: Clara Immerwhar, Aung San Suu Kji, Frida Kahlo, Santa Teresa D’Avila, Svetlana Kana Radevic, Suad, Oriana Fallaci.

Per la partecipazione alle repliche dello spettacolo è obbligatoria la prenotazione telefonica con WhatsApp al 329.7155894, specificando data, 1°o 2° turno e numero dei posti.

Spettacolo con posti limitati – 30 persone a turno

Biglietto €5,00 posto unico

Category: Costume e società, Cultura, Eventi