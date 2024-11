LA TRAGICA MORTE A LETTO PER UN’INFLUENZA DI UNA RAGAZZA DI PATU’

(Rdl) _______ Ludovica Muccio, studentessa, aveva 17 anni, da tre giorni era a letto a casa sua, a Patù, per una banale influenza, febbre, mal di gola, ma non aveva altre complicazioni, o malattie pregresse.

E’ morta questa mattina senza svegliarsi dal sonno. Disperati i genitori hanno chiamato il 118, ma i sanitari, prontamente accorsi, hanno potuto solo constatare l’avvenuto decesso.

Indagini dei Carabinieri in corso di svolgimento.

In una nota diffusa pochi minuti fa dal Liceo Statale Girolamo Comi di Tricase (nella foto) c’è tutta lo sgomento di parenti, amici, conoscenti e tutta quanta la comunità del basso Salento:

“Stamani, con immenso dolore e tristezza per tutta la comunità scolastica, il nostro Liceo ha dovuto capacitarsi di aver perduto un fiore del suo giardino. La nostra Ludovica Muccio, studentessa di 5 classe del Liceo delle Scienze Umane ci ha lasciati improvvisamente orfani del suo sorriso e del suo garbo.

Lo sgomento e la sofferenza dei suoi compagni di classe, dei suoi docenti, della Dirigente, del Personale non Docente e di tutta la scuola sono indicibili. Mancano le parole da scambiarsi oltre il muto abbraccio, il solo gesto che tutti accomuna e unisce in un momento dolorosissimo per la nostra scuola. Nel nostro cuore affranto la famiglia e gli amici di Ludovica, cui ci stringiamo forte”.

