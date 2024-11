QUANTE TIPOLOGIE DI ROULETTE ONLINE ESISTONO? DALLE TIPOLOGIE PIU’ CONOSCIUTE ALLE NOVITA’ PIU’ RECENTI

La roulette online è uno dei giochi da casinò più amati e giocati in tutto il mondo, grazie alla sua combinazione di fortuna e strategia: un tappeto numerato, una ruota che gira e una pallina che danza fino a fermarsi sul numero vincente che assegna il montepremi. Sebbene il funzionamento di base rimanga sempre lo stesso, in realtà esistono diverse varianti di roulette, ognuna con regole e caratteristiche proprie. In questo articolo, esploreremo le principali tipologie di roulette, dalle più popolari alle versioni meno conosciute perché recenti, offrendoti una panoramica completa per scegliere con chiarezza la roulette sulla quale puntare.

Quali sono le tre principali Roulette Online?

Nel mondo delle roulette online, le tre varianti principali che dominano i casinò virtuali autorizzati ADM sono: la roulette francese, la roulette europea e la roulette americana. Ognuna di queste presenta specifiche differenze nelle regole di gioco, nella disposizione dei numeri sulla ruota e nelle probabilità associate. Conoscere queste differenze è fondamentale per scegliere la versione più adatta alle proprie preferenze di gioco. Analizziamo in dettaglio le caratteristiche di ciascuna variante, esplorando come le differenze nella ruota e nelle regole possono influenzare le probabilità di vincita e l’esperienza complessiva del giocatore.

Roulette Francese

Per i più appassionati di questo gioco, la frase “Les jeux sont faits, rien ne va plus” è molto familiare, perché pronunciata dal Croupier al momento di ogni giro della ruota. È la celebre espressione della tradizionale Roulette Francese, ormai spopolata anche sulle piattaforme di casinò online. Si tratta di una delle versioni più iconiche e popolari del gioco, menzionata anche in molte scene famose di film che hanno fatto la storia, come l’urlo di vittoria di Lola Rennt in Lola Corre del 1998. Il tavolo della Roulette Francese è caratterizzato da una ruota con numeri che vanno da 0 a 36 e su cui tutte le terminologie sono scritte nella lingua madre, ossia in francese. Ad esempio, le puntate definite “pari” e “dispari” diventano “Pair” e Impair”, mentre i numeri da 1 a 18 vengono indicati con “Manque” e quelli da 19 a 36 con “Passe”. Un aspetto interessante della disposizione delle scommesse di questa roulette riguarda le puntate esterne, come quelle su rosso e nero, pari e dispari, o sui numeri Manque/Passe. Queste puntate non si trovano direttamente sulla griglia numerica, ma sono posizionate separatamente per disporle in modo simmetrico: “Impair” è opposto a “Pair”, “Manque” a “Passe” e il Rosso a Nero. Questa sistemazione aiuta i giocatori ad orientarsi facilmente durante il gioco, mantenendo un’armonia visiva tra le varie scommesse.

Ciò che rende davvero unica la Roulette Francese, però, sono le sue regole così particolari che non si trovano nelle altre varianti. Le più famose riguardano “la partage” e “en prison”, che si applicano quando esce lo zero sulla ruota. Nel primo caso, se viene fatta una puntata esterna semplice (come rosso o nero, pari o dispari ecc..) e si esce con lo zero, metà della giocata viene restituita al giocatore, mentre l’altra metà va al banco. Questo permette a chi ha effettuato la scommessa di non perdere tutto l’ammontare puntato. Nel caso della regola “en prison”, più comune nella roulette francese, se si verifica lo zero la puntata esterna semplice viene “imprigionata” (da qui il nome) e rimane in gioco per il giro successivo. Le fiches vengono infatti congelate e riproposte nel turno successivo, dando al giocatore una seconda possibilità di vincita fino ad un massimo di tre turni. È proprio grazie a queste sue caratteristiche che la Roulette Francese ha acquisito così tanta fama. L’offrire al giocatore un vantaggio maggiore rispetto al banco, spiega ampiamente il motivo del suo successo nei casinò online di oggi e il continuo apprezzamento che conserva anche in quelli fisici sparsi per tutto il mondo.

Roulette Americana

Un’altra variante tra le più conosciute, è sicuramente quella americana, chiamata così proprio per il luogo in cui è maggiormente giocata, in America. Il gioco è stato importato negli States dai coloni francesi e, nonostante il primo posto dove sia stata vista è il Canada, sono stati gli americani ad averla resa “loro”. La sua notorietà tra le piattaforme di casinò online è data dalla presenza del doppio zero (00) in posizione diametralmente opposta al primo, che non rappresenta un’invenzione della moderna Roulette Americana, ma bensì una versione rimasta più fedele alla Roulette originale introdotta in Francia nel XVIII secolo. Nella versione originale, la ruota aveva due caselle con lo zero e i numeri erano disposti in modo speculare rispetto ai successivi, alternando il colore rosso e nero. Solo successivamente, si decise di eliminare uno dei due zeri, apportando anche un cambiamento nella disposizione dei numeri per evitare il rischio di averne due rossi consecutivi. La Roulette Americana, quindi, è l’unica versione che conserva questa struttura originale. Dal punto di vista del giocatore, però, la presenza del doppio zero ha un impatto negativo: il vantaggio del banco aumenta considerevolmente, passando dal 2,7% (1/37) della Roulette Europea e Francese, al 5,26% della versione Americana (1/38). Questo significa che, matematicamente, la Roulette Americana è meno favorevole rispetto ad altre varianti. Allo stesso tempo, però, la maggiore probabilità a favore del banco aggiunge un livello di competitività e adrenalina alla sessione di gioco, rendendola particolarmente avvincente per chi ama sfide più intense.

Un’ulteriore differenza tra la Roulette Americana e quella Francese riguarda la lingua utilizzata dal croupier e nelle indicazioni sul tavolo. Nella versione francese, infatti, il croupier parla in francese e le scritte sul tavolo seguono la stessa lingua, mentre nella versione americana è tutto generalmente in inglese. Questa caratteristica emerge soprattutto nei casinò fisici, in quanto nei casinò online le traduzioni sono spesso adattate alla lingua del Paese in cui si trova il giocatore, rendendo il gioco più accessibile a livello internazionale.

Roulette Europea

Per concludere le tre Roulette online più conosciute, abbiamo la Roulette Europea, anche detta Roulette Inglese, che rappresenta un connubio perfetto tra le varianti francese e americana. Si tratta, infatti, di un compromesso che richiama perfettamente la tradizione diplomatica del Vecchio Continente: dalla Roulette Francese eredita la struttura della ruota, con un solo zero, 37 numeri totali e una disposizione numerica uguale, mentre da quella Americana adotta l’organizzazione delle puntate sul tavolo di gioco e la presenza di un solo Croupier. Per questo motivo, il layout della Roulette Europea è più compatto, con le puntate esterne semplici (rosso/nero, pari/dispari, ecc.) collocate tutte da un unico lato. La regola dell’”en prison” della versione francese, qui non è presente, ma è possibile riscontrare “la partage” e ottenere così una piccola agevolazione per le puntate esterne semplici. Quando esce lo zero sulla ruota, il 50% della puntata viene automaticamente restituito al giocatore, riducendo il vantaggio del banco all’1,35% per queste scommesse. Anche la lingua si adatta al contesto, e nella Roulette Europea si utilizza l’inglese.

Versioni innovative di Roulette disponibili online

Oltre alle versioni classiche della Roulette Francese, Americana ed Europea, molte piattaforme di gioco online offrono numerose varianti innovative, arricchite da caratteristiche e modalità uniche; tra questi portali, ce ne sono alcuni che mettono a disposizione dell’utente roulette online nelle versioni tradizionali e in quelle più moderne. Le roulette virtuali più moderne non solo ampliano l’esperienza di gioco con nuove regole e funzionalità, ma introducono anche elementi interattivi e grafiche avanzate, pensate per rendere ogni giro della ruota ancora più avvincente. Vediamo insieme alcuni tra gli esempi più diffusi.

Roulette Premium

La variante Premium della roulette online è presente solo nei casinò virtuali e garantisce al giocatore un livello di personalizzazione e interattività superiore rispetto alle versioni classiche. Grazie alle novità introdotte nelle versioni premium, gli utenti hanno la possibilità di controllare diversi aspetti del gioco, tra cui la direzione dei giri della ruota, scegliendo se farla girare verso destra o sinistra. Anche l’angolazione della telecamera può essere scelta dai giocatori, consentendo loro di visualizzare il tavolo da diverse prospettive in base al loro piacimento. Infine, è possibile personalizzare il colore del tavolo, tra rosso, verde o blu, creando un’atmosfera che rispecchia il proprio stile e che soddisfa le varie preferenze visive, per un’esperienza di gioco più immersiva.

Mini Roulette

La Mini Roulette Online è una versione ridotta della roulette classica, come quella francese o americana, ma con alcune differenze importanti. Come suggerisce il nome, questa variante ha dimensioni più compatte, con un totale di soli 12 numeri suddivisi tra rosso e nero, più uno 0 di colore verde. Grazie alla sua struttura semplificata, la mini roulette è spesso considerata un’opzione ideale per chi è alle prime armi e vuole avvicinarsi al gioco della roulette tradizionale. Con meno numeri su cui puntare, le dinamiche di gioco risultano più immediate e facili da comprendere, rendendo questa versione perfetta per prendere familiarità con le regole e le puntate.

Quantum Roulette

La Quantum Roulette prende ispirazione dalla classica roulette europea, mantenendone le regole fondamentali, le opzioni di puntata e la struttura tipica del tavolo e della ruota. Questo permette a chi conosce già la roulette europea di passare alla Quantum con estrema facilità, senza dover imparare specifiche nuove. La vera particolarità della Quantum Roulette sta nei suoi moltiplicatori, che aggiungono un tocco di emozione in più a ogni giro. In ciascun turno, alcuni numeri sulla ruota e sul tavolo vengono selezionati casualmente e assegnati a un moltiplicatore, offrendo la possibilità di vincere fino a 500 volte la puntata originale se uno di questi numeri viene centrato. Sebbene la vincita standard per una puntata su numero singolo sia leggermente inferiore (29:1 rispetto al classico 35:1 della roulette europea), la possibilità di ottenere moltiplicatori così elevati rende questa variante molto appetibile per i giocatori in cerca di emozioni forti.

