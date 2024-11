ARRESTATA DONNA VIOLENTA CHE VOLEVA ACCOLTELLARE IL COMPAGNO

Report della Questura di Brindisi _______

Minaccia di morte il compagno, arrestata dalla Polizia di Stato di Brindisi

Nella serata di sabato 16 novembre, l’intervento della Polizia di Stato di Brindisi ha evitato che si consumasse una tragedia in una villetta alla periferia della città.

Una donna, infatti, nel corso di una lite particolarmente accesa con il suo compagno, vittima dei comportamenti aggressivi che lei assumeva nei suoi confronti, non ha esitato ad impugnare un grosso coltello da cucina, con cui ha manifestato l’intenzione di colpirlo.

L’uomo è riuscito a mettersi al sicuro, rifugiandosi in macchina e ha contattato il numero di emergenza, permettendo alle Volanti della Questura di intervenire tempestivamente.

All’arrivo dei poliziotti, la donna aveva impugnato un secondo coltello e si era procurata profonde ferite sulle braccia, per poi barricarsi in casa. Gli operatori della Polizia di Stato, comunque, sono riusciti a entrare nell’abitazione, immobilizzando e disarmando la donna, che è stata subito soccorsa dai sanitari del Servizio 118, per poi essere tratta in arresto.

Brindisi, 19 Novembre 2024.

