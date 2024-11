DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 19 NOVEMBRE 2024

Buongiorno!

Oggi è martedì 19 novembre 2024.

La Chiesa festeggia Sant’ Anastasio, ma pure San Ranieri, ed è festa nazionale nel Principato di Monaco.

Nel 1985, in piena Guerra Fredda, a Ginevra il presidente statunitense Ronald Reagan e il segretario generale del PCUS Michail Gorbačëv si incontrano per la prima volta: tutto in pochi anni cambierà radicalmente, e niente nel mondo sarà più come prima.

Proverbio salentino: RUTTA PE RUTTA RUMPIMULA TUTTA

Rotta per rotta rompiamola tutta.

Un’altra versione di “a casa bruciata mintici fuecu”.

Ossia quando una cosa non è più riparabile meglio gettarla via e non pensarci più.

Category: Costume e società