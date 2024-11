BRUCIA DEPOSITO / SVILUPPI

(Rdl) _______ La buona notizia, è che è cambiato il vento e nella nuova direzione in cui spira spinge fumi e veleni lontano dal centro abitato.

La cattiva notizia, è che dopo trenta ore l’incendio che da ieri mattina divampa nel deposito dell’azienda Tmm Demolizioni, in via Newton, nella zona industriale di Brindisi, non è stato ancora del tutto domato, nonostante la pioggia caduta in serata, anzi, ha interessato zone limitrofe, anche un’altra azienda confinante.

La pessima notizia è che si è appurato che stanno bruciano montagne di rifiuti, anche speciali, anche pericolosi, con conseguente inquinamento atmosferico.

In queste ore sono in tanti a farsi le domande che l’associazione Legambiente ha messo nero su bianco in un comunicato:

“Come è stato possibile autorizzare la presenza, lo stoccaggio, la movimentazione e il trattamento di rifiuti speciali e pericolosi, unitamente e in modo a quanto pare indistinto con resti di rottamazioni di automezzi e altri materiali alla rinfusa, ciò che evidentemente rappresentava un rischio di incidente rilevante?

Sulla base di quale istruttoria tecnica e di quali pareri degli organismi competenti è stato possibile rilasciare tale autorizzazione?

Sono state valutate le interazioni possibili con sostanze e materiali presenti in stabilimenti vicini e gli effetti cumulativi conseguenti, visto che ad esempio accanto è presente un altro impianto di trattamento di rifiuti?”.

Nei prossimi giorni toccherà alla Procura della Repubblica di Brindisi dare le risposte e accertare le responsabilità.

