DIARIO DEL GIORNO / SABATO 23 NOVEMBRE 2024

Buongiorno!

Oggi è sabato 23 novembre 2024.

La Chiesa festeggia San Clemente.

A Squinzano la nostra amica Giuliana Mastroleo compie 48 anni: tanti affettuosi auguri di buon compleanno!

Da questa notte siamo in Luna in Ultimo Quarto.

Questa fase è un momento di consolidamento, bisogna lasciarsi alle spalle quanto acquisito per avanzare; è un buon periodo per rompere le relazioni e i contratti d’affari, disintossicarsi e depurarsi.

Il corpo dispensa energia; si tende a non ingrassare anche se si mangia di più, le operazioni riescono meglio, le faccende di casa pure, in particolare quelle che hanno a che fare con il pulire, il lavare, lo sciacquare.

E’ il momento giusto per dipingere e laccare (i colori si asciugano meglio), nonché per effettuare tagli ritardanti dei capelli (compresa la depilazione) e per i massaggi rilassanti e disintossicanti.

Al contrario, nel mondo vegetale i succhi si ritirano verso la radice, la terra è più ricettiva: per questo vanno piantate o seminate in luna calante le verdure che crescono sotto terra.

Sono i giorni giusti per effettuare i trattamenti contro i parassiti e contro le erbacce; anche le potature sono favorite; se una pianta o albero non cresce più o è malato, in luna calante si taglia la cima (meglio se verso la luna nuova). Le verdure a foglia (insalate, spinaci, cavolo bianco e rosso) vanno piantate in questa fase.

Lo stesso tipo di energie della luna calante si ritrovano nella fase che segue l’ovulazione, in cui l’ovulo è stato rilasciato, ma non fecondato; è un fase caratterizzata da un enorme rilascio di energia all’interno di sé, che se non viene positivamente incanalata può anche sfociare in una crescente irrequietezza, distruttività, rabbia e frustrazione.

1980 – Terremoto dell’Irpinia: si verifica un sisma 6,9 della scala Richter con epicentro tra i comuni di Conza della Campania e Teora, in provincia di Avellino, e Laviano, in provincia di Salerno, che causa circa 300.000 sfollati, 10.000 feriti e circa 3.000 morti.

1985, uno dei più eclatanti episodi di terrorismo, ricordato come una catastrofe, sia per i promotori, sia per la reazione adottata.

Tre uomini armati dell’ organizzazione palestinese “Settembre nero” dirottano il volo EgyptAir 648 mentre viaggia da Atene al Cairo. Un ufficiale di sicurezza uccide il leader dei dirottatori, prima di essere egli stesso ferito insieme a due assistenti di volo.

I terroristi chiedono di essere trasportati in Libia od in Tunisia, ma l’ apparecchio è costretto ad atterrare a Malta per il rifornimento.

Vengono rilasciate le hostess ferite ed undici donne, ma il governo maltese non consente il rifornimento finché tutti i passeggeri non siano rilasciati. Il leader del commando minaccia quindi di uccidere un ostaggio ogni dieci minuti.

I terroristi spareranno a cinque passeggeri, tre dei quali sopravviveranno. Dall’ Egitto giunge intanto l’ unità antiterrorismo Saaqa la quale, dopo ventidue ore di negoziazione, assalta l’ aereo provocando la morte di cinquantasette ostaggi e la distruzione dell’ apparecchio. Solo uno dei dirottatori sarà catturato vivo.

Proverbio salentino: TROPPA GRAZIA SANT’ANTONIU

Troppa grazia Sant’Antonio.

Si dice quando qualcosa di inatteso arriva in abbondanza determinando un danno, o comunque un fastidio.

Un esempio e quello del cavaliere alle prime armi che tenta di salire a cavallo senza riuscirci, chiede a qualcuno di dargli una spinta dal basso verso l’alto, a volte la spinta è troppo forte ed il fantino si ritrova con la faccia per terra, a quel punto non può che esclamare: “troppa grazia…”

