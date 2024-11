LA VIGILIA DEL DEBUTTO IN PANCHINA PER MARCO GIAMPAOLO. VENEZIA – LECCE SI GIOCA LUNEDI’ 25 ALLE 20.45

(Rdl) ______ Sintesi delle dichiarazioni dell’allenatore del Lecce Marco Giampaolo nella conferenza stampa di questo pomeriggio al Via del Mare. ______

“È passato un po’ di tempo però è come se non fossi mai uscito dal campo. È stato come riprendere la bicicletta. Immagino e spero che sarà la stessa cosa dopo domani sera…



Sui giocatori che ho a disposizione, devo ancora capire qualcosa. Ci sono ragazzi che hanno giocato poco ma mi hanno soddisfatto per caratteristiche. Ho comunque pochissimi elementi per giudicare…



Il Venezia gioca bene. Ha idee chiare. In fase di possesso palla sa quello che vuole”. ________

Questo pomeriggio ha parlato anche l’allenatore del Venezia Eusebio Di Francesco:

“Dobbiamo crescere nel concretizzare le situazioni pericolose che creiamo quando abbiamo dominio della partita. Stiamo lavorando su carattere, determinazione e cattiveria…

Giampaolo ha una sua idea di calcio, lo conosco da molto tempo e siamo amici, in questo periodo in cui è rimasto fermo non so che idee abbia maturato. Ci sarà del lavoro da assimilare e speriamo non sia stato già assimilato…

Krstovic è un ottimo attaccante, ha fatto tripletta nella sua Nazionale, l’ho vista. Si muove tanto e per questo magari non concretizza sempre, speriamo non lo faccia proprio domani”.

Category: Sport