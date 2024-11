LA POLEMICA / PER LE POTATURE DELL’ASSESSORE UN GIUDIZIO SEVERO

(Rdl) _______ Severo Martini (nella foto sotto), 69 anni, medico, assessore all’Ambiente del Comune di Lecce, della Lega, ha postato ieri sul suo diario di Facebook la nota che qui di seguito riproduciamo, insieme alla foto allegata (nella foto di copertina):

Come Assessorato all’ Ambiente , dopo Piazza Mazzini e strade limitrofe, siamo intervenuti su Viale della Libertà dove si è provveduto alla potatura degli alberi che non veniva eseguita da anni.

Sono stati anche rimossi alcuni alberi secchi che potevano rappresentare un pericolo per i cittadini.

Nelle prossime settimane interverremo gradualmente in altre zone , per ridare finalmente alla città l’aspetto decoroso che merita. _______

Questa mattina il Coordinamento per gli Alberi e il Verde Urbano Lecce ha diffuso il seguente comunicato:

La potatura può senza dubbio essere definita un “male necessario”… Necessario in ambiente urbano per permettere la convivenza tra le esigenze degli alberi, quelle dei cittadini e le strutture urbanistiche.

Tale operazione esige però misura e competenza, per evitare di compromettere seriamente lo stato di salute del nostro patrimonio arboreo. L’intervento eseguito a Lecce in Piazza Mazzini sui ficus (come quello su alcuni lecci in viale della Libertà) mostra non poche criticità in quanto troppo drastico (una potatura ben eseguita non deve asportare più del 30% della chioma).

Oltre alle considerazioni di ordine tecnico, ve n’è però un’altra che riguarda il benessere dei cittadini (tutti): la funzione ecologica e sanitaria degli alberi si svolge grazie alle chiome, quindi se queste vengono drasticamente ridotte, tali funzioni vengono quasi azzerate per mesi e anni.

Ci auguriamo quindi che l’Assessore Martini insieme al dirigente e ai tecnici vogliano attenersi alle linee guida dello Standard Europeo di Potatura degli Alberi, per dare alla città di Lecce un verde all’altezza dei tempi.

Nel frattempo ci è gradito ricordare l’appuntamento, patrocinato proprio da questa Amministrazione, che vede il Comune di Lecce aprirsi alla tanto auspicata partecipazione attiva dei cittadini alle scelte inerenti i Beni comuni e la salute di tutti.

In occasione dell’iniziativa #talee2024 , mercoledì prossimo, presenteremo un libro divulgativo sulle conoscenze relative all’ambiente, un’opera che condivide gli strumenti di conoscenza per la partecipazione attiva di tutti i cittadini al dibattito ecologista e al cambio di passo per il benessere della comunità.

Mercoledì 4 dicembre, alle ore 18, saremo ospiti della Biblioteca Bernardini di Lecce insieme a A Sud , Rosantina, campagna del Sud , Libreria Palmieri

per #leparolegiuste#glossarioecologista

