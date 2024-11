SI’ GIAMPAOLO, PROPRIO VERO, E A LECCE SI DICE “mattune subra mattune ausa parite”

(Rdl) _______ “Abbiamo continuato a lavorare nello stesso modo della prima settimana, stiamo portando avanti un certo tipo di lavoro. Un mattone alla volta. Di lavoro da fare ce n’è tanto”.

Comincia così nella conferenza stampa della vigilia di questa sera al Via del Mare di Marco Giampaolo, che continua poi, nella nostra sintesi:

“La Juventus è una squadra forte. A causa delle assenze non potrà fare rotazioni, però rimane una squadra molto forte con numeri importanti, gli undici in campo e i tre-quattro cambi possibili. E’ una squadra che sa quello che vuole e ti può anche sfinire con il palleggio. Ecco perché il Lecce dovrà fare qualcosa in più sul possesso: di non possesso si muore…

Domani spero di proporre un buon Lecce. Domani giochiamo in 16. Chi comincia o subentra conta poco. Conta la qualità con cui fai le cose…

Dobbiamo stare sul pezzo. Dobbiamo lavorare e i risultati devono aiutarci in questo percorso”.

