AGGREDISCE INFERMIERA, SCATTA L’ARRESTO PER UN UOMO DI SAVA

(e.l.) _______ Chiama il 118 perché la madre ha un malore, ma quando, dopo sette minuti, arrivano i soccorritori, dall’ ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria (nella foto) non possono far altro che constatare il decesso dell’anziana di 81 anni, sopravvenuto per arresto cardiaco. Allora lui aggredisce un’infermiera. Intervengono i Carabinieri che fanno rapporto su quanto accaduto al pm di turno. Quindi l’arresto. Non ha potuto partecipare nemmeno ai funerali.

E’ quanto accaduto ieri a Sava. Il responsabile è un uomo di 51 anni, per il quale il gip del Tribunale di Taranto Benedetto Ruberto ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari richiesta dal pm Filomena di Tursi, in applicazione del recente decreto legge voluto dal governo che prevede l’arresto per chi si rende responsabile di aggressione ad un operatore sanitario sanitario.

La vittima, che ha riportato un trauma con quindici giorni di prognosi, è un’infermiera di 53 anni di Manduria.









