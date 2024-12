“Le parole giuste”. LA PRESENTAZIONE DEL GLOSSARIO ECOLOGISTA A LECCE MERCOLEDI’ 4 CON CARDUCCI, MANGIA, GRECO E GALLICO

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Maria Cucurachi, per conto del Coordinamento per gli Alberi e il Verde Urbano di Lecce, ci manda il seguente comunicato (nella nostra foto il professor Michele Carducci) _______

Il Coordinamento per gli Alberi e il Verde Urbano di Lecce, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi,ha organizzato “Talee 2024”, tre giornate per gli alberi in città, iniziativa già alla sua terza edizione, che ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Lecce e la collaborazione del Polo Biblio-museale di Lecce, dedicata agli alberi in città e alla diffusione della cultura e delle prassi ecologiste necessarie per l’ambiente e la società umana.

I primi due incontri, svoltisi il 21 e 24 novembre scorso, hanno permesso di divulgare elementi di gestione del rischio arboreo, di far conoscere alcune specie botaniche e le rispettive strategie di adattamento all’ambiente urbano, e di rivendicare l’apertura permanente del giardino delle Mura Urbiche.

L’ultimo appuntamento – in programma per mercoledì 4 dicembre, dalle 18:00 alle 20:00, presso la Biblioteca Bernardini di Lecce , ex Convitto Palmieri – è dedicata al libro “Le parole giuste. Glossario ecologista”, una collettanea a cura dell’associazione “A Sud” per i tipi di Fandango editore.

La presentazione, organizzata dal “Coordinamento per gli Alberi e il Verde Urbano di Lecce” in collaborazione con il gruppo di letture “Rosantina, campagna del Sud”, ha l’obiettivo di diffondere conoscenze e strumenti indispensabili per la partecipazione dei cittadini al dibattito e alle scelte sull’ambiente e gli ecosistemi urbani.

Essa sarà caratterizzata dall’intervento di Michele Carducci – docente dell’Università del Salento – che ha curato la voce “Diritto Umano al Clima”; Cristina Mangia – scienziata del CNR – che ha curato la voce “Open science”; Laura Greco – presidente dell’Associazione “A Sud” – che ha curato diverse voci, tra cui “Monitoraggio ambientale partecipato”, e Vins Gallico, della casa editrice Fandango.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

