SCOPERTI ALTRI AFFITTI IN NERO

Report del Comando Provinciale di Lecce della Guardia di Finanza _______ Proseguono i controlli delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce a contrasto degli “evasione immobiliare e affitti in nero”.

In particolare, nell’ambito della quotidiana attività di controllo economico del territorio e a seguito di specifica analisi di rischio, i Reparti della Guardia di Finanza, nel corso del secondo semestre, hanno effettuato numerosi interventi volti a contrastare l’evasione nel settore delle locazioni brevi e turistiche.

Dai controlli fiscali effettuati dai Finanzieri è emerso che numerosi contribuenti tra quelli controllati hanno omesso di dichiarare i redditi derivanti dalla locazione turistica di immobili tra cui ville di pregio, masserie, bed and breakfast, case vacanze, etc., ubicati in tutta la provincia, in particolar modo nella cittadina leccese e nelle località di maggiore vocazione turistica.

All’esito dell’esame della documentazione acquisita e delle indagini bancarie svolte dai Finanzieri, è emerso che i proventi occultati al Fisco ammontano complessivamente ad oltre 530 mila euro.

Contrastare l’evasione fiscale vuol dire contribuire alle prospettive di ripresa e di rilancio dell’economia del Paese e favorire una più equa ripartizione del prelievo impositivo tra i cittadini (“pagare tutti per pagare di meno”).

Nulla osta A.G.: non necessario

Category: Cronaca