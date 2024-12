IL PRANZO DI NATALE CON I POVERI DELLA COMUNITA’ DI SANT’EGIDIO A LECCE: “un momento di festa in cui nessuno debba sentirsi solo o escluso”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Maria Teresa Greco, referente della Comunità di Sant’Egidio a Lecce, ci scrive _______

In allegato trovate l’articolo che abbiamo preparato per il Pranzo di Natale con i poveri, un’iniziativa che rappresenta il cuore del nostro impegno per un Natale di solidarietà e inclusione.

Il nostro obiettivo è creare un momento di festa in cui nessuno debba sentirsi solo o escluso. Per questo, abbiamo bisogno del vostro aiuto per diffondere il messaggio e coinvolgere quante più persone possibile. Il sostegno di tutti è fondamentale per realizzare questo evento speciale e regalare un Natale di calore e speranza a chi ne ha più bisogno.

Confidando nella vostra collaborazione, vi ringrazio di cuore per l’attenzione e per il prezioso contributo che potrete offrire.

Un caro saluto

_______

Pranzo di Natale 2024 della Comunità di Sant’Egidio: Un Natale di Pace in una Grande Famiglia!



Anche quest’anno, la Comunità di Sant’Egidio a Lecce si prepara con entusiasmo per il tradizionale pranzo di Natale con i poveri, che si terrà il 25 dicembre presso la Chiesa di San Francesco di Paola. Sarà una giornata speciale, dedicata a chi è più fragile: senza fissa dimora, migranti, famiglie in difficoltà e anziani soli.

Questo momento unico celebra l’amicizia e la solidarietà, regalando il calore della festa a chi ne ha più bisogno. Oltre agli amici di vecchia data, l’invito è aperto a chiunque voglia vivere il Natale in una grande famiglia allargata, condividendo generosità, affetto e fraternità.

Credenti di tutte le religioni e persone di ogni età e provenienza si riuniranno attorno a una tavola imbandita con cura. Sarà un’atmosfera speciale, capace di restituire il senso autentico del Natale: un tempo di condivisione e di legami che proseguono oltre la giornata di festa.

Un pranzo che unisce

Il menù prevede lasagna, polpette al sugo, dolci natalizi e altre bontà, preparate e servite da volontari che, con il loro impegno, creeranno un clima di amicizia e accoglienza. Nessuno sarà un semplice ospite: ognuno farà parte di una vera famiglia. A tutti i partecipanti sarà consegnato un regalo personalizzato da Babbo Natale, un gesto che esprime la cura e l’affetto della Comunità verso i più fragili.

Come contribuire

Il successo di questa iniziativa dipende dalla partecipazione di tutti. Puoi aiutare:

Donando regali nuovi per uomo o donna (es. cappelli, guanti, sciarpe), con etichetta. Contribuendo con offerte, in busta chiusa o tramite bonifico:

IBAN: IT27Y0306909606100000178414

Causale: “Natale Solidale Lecce” Offrendo il tuo tempo per cucinare, servire i pasti o condividere il pranzo al tavolo.

Dove trovarci

Per consegnare regali, offrire aiuto o ricevere maggiori informazioni, puoi recarti presso la Chiesa di Santa Maria della Grazia, in Piazza Sant’Oronzo:

Mercoledì, dalle 18:00 alle 19:30

Giovedì, dalle 20:00 alle 22:00

Contatti

Per ulteriori informazioni, puoi contattare:

Riccardo: +39 328 4223889

Francesca: +39 389 1484295

Unisciti a noi per fare del Natale un’occasione di pace, amicizia e solidarietà

