ARRESTO PER ESTORSIONE A MELISSANO

(e.l.) ________ La scorsa estate, andava in giro per il paese a chiedere a commercianti e imprenditori un contributo “per le famiglie dei carcerati”. E’ andato pure dal sindaco, Alessandro Conte, il quale non ci ha pensato su due volte ed è andato a denunciare tutto alla caserma dei Carabinieri (nella foto, in un’immagine di archivio).

I militari, espletate le indagini, hanno fatto rapporto alla Procura della Repubblica. Così oggi, su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Lecce, hanno arrestato Biagio Manni, 56 anni, di Melissano, con precedenti. L’accusa è di estorsione e tentata estorsione aggravate dal metodo mafioso.

Category: Cronaca