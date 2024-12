ECCO IL CALENDARIO 2025 DI “Quando il calcio era bello”

(Rdl) ________

È arrivato al settimo anno consecutivo il calendario benefico di “Quando il calcio era bello”, ormai oggetto di culto dei tifosi e appassionati giallorossi.

Lo scopo è nobile e semplice: ogni calendario costa 10€ e l’intero ricavato verrà devoluto all’Associazione “We Africa to Red Earth” di Adriano Nuzzo che dal 2015 si impegna a costruire pozzi d’acqua lì dove l’acqua non c’è: in Burkina Faso.

Il senso di questa pubblicazione è sintetizzato da Andrea Polo:

«Fare un calendario, ogni anno diverso e appetibile, non è semplice. Quest’anno abbiamo preferito concentrarci sul concetto di bellezza, componendo un calendario ‘minimal’, ‘essential’, come dicono quelli bravi: tredici foto e la copertina. Stop. Speriamo che piaccia e che ogni foto dia una sensazione nostalgica a chi la guarda. E speriamo di raccogliere quanti più soldi possibili per una buona causa!»

I calendari sono disponibili al costo di 10€ l’uno presso il “Caffè di Dahlia” in via Pantelleria 16 a Lecce.

Vi è anche la possibilità di spedizione.

Tutte le informazioni sono disponibili sulle pagine Facebook e Instagram di ‘Quando il calcio era bello’.

Category: Costume e società, Cronaca, Cultura, Sport