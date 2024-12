CI RISIAMO. COME OGNI ANNO DI QUESTO PERIODO RITORNANO LE VECCHIE BRUTTISSIME ABITUDINI. MORTI, FERITI, DANNI, PAURA E INQUINAMENTO PER I BOTTI DI FINE ANNO. MA SONO INIZIATI PURE SEQUESTRI E DENUNCE

Report del Comando Provinciale di Lecce dei Carabinieri _______

Nella serata di ieri, i Carabinieri del NORM della Compagnia di Maglie hanno condotto

un’operazione che ha portato all’arresto in flagranza di reato di un 56enne, già noto alle forze

dell’ordine. L’intervento è avvenuto a Sogliano Cavour, in seguito a una perquisizione

domiciliare che ha rivelato la detenzione illecita di un ingente quantitativo di materiale

esplosivo.

Durante il controllo, all’interno della casa, i militari dell’Arma hanno rinvenuto oltre 530 kg di

artifizi pirotecnici, custoditi in condizioni di estrema pericolosità. Gli esplosivi, lasciati sul

pavimento e a poca distanza da una stufa a gas accesa, hanno rappresentato un grave pericolo

non solo per gli occupanti dell’abitazione, ma anche per l’intero vicinato.

Non si è trattato solo di fuochi pirotecnici. Durante il controllo sono stati trovati anche parti di

artifizi inesplosi e altro materiale non classificato, aumentando ulteriormente il livello di

preoccupazione. La situazione ha richiesto un’azione immediata e gli artificieri anti sabotaggio

del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce sono stati allertati per garantire che il materiale

venisse classificato e messo sotto sequestro in condizioni di massima sicurezza.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico

Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, è stato

condotto presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola” di Lecce, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le indagini non si fermano qui: si stanno approfondendo i dettagli sulla provenienza del materiale esplosivo e sulle eventuali responsabilità legali.

La scoperta di un così elevato quantitativo di materiale esplosivo e la sua vicinanza a zone

abitate rappresenta un grave allarme per la comunità locale. L’operazione non solo ha portato alla rimozione immediata di rischi potenziali per i cittadini, ma ha anche attivato un monitoraggio più attento delle attività sospette in tutta la provincia salentina, contribuendo a

un clima di maggiore sicurezza.

L’Arma dei Carabinieri invita tutti a segnalare qualsiasi situazione sospetta, affinché insieme si possa garantire un ambiente sicuro e protetto per tutti, evitando situazioni di potenziale pericolo che può sfociare in tragedie, come è avvenuto poche settimane orsono in provincia di Napoli.

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase preliminare e che l’eventuale

colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel

contraddittorio tra le parti.

Lecce, 17 dicembre 2024 ________



LA RICERCA nei nostri articoli del 3 e 14 dicembre scorsi

Category: Cronaca