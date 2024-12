SI TORNA A SPARARE A LECCE, PREGIUDICATO BARESE UCCISO A COLPI DI KALASNIKOV

(e.l.) ________ Si torna a sparare e ad uccidere a Lecce, come ai tempi bui dei decenni scorsi in cui la Sacra Corona Unita spadroneggiava. Per questo in città c’è preoccupazione, interpretata in maniera unanime e bipartisan dalle dichiarazioni dei politici che si susseguono in queste ore.

La vittima è Giuseppe De Giosa, 43 anni, di Adelfia, nella cintura metropolitana di Bari, con precedenti, ritenuto legato al clan Di Cosola. E’ stato freddato con tre colpi di Kalasnikov che lo hanno colpito in petto e al viso.

Vicino, la Fiat Panda con cui era arrivato a Lecce. Dentro, sette chili di hashish.

Per questo non ci sono dubbi sui motivi dell’esecuzione, comunque legati allo spaccio di droga, anche se le modalità sono tutte da chiarire. Al momento ignota l’identità del o dei responsabili di questo efferato delitto. Indagini della Polizia di Stato in corso di svolgimento, guidate dal procuratore capo Guglielmo Cataldi e dal sostituto procuratore Giovanna Cannarile.

