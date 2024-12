LA STATUA DI SAN GIUSEPPE DA COPERTINO DI FRANCESCO PAGLIALUNGA

Comunicazione istituzionale della Provincia di Lecce ________

Sabato 21 dicembre, alle ore 10, presso la rotatoria in Via Grottella Esterna – SP20, a Copertino, appuntamento con la cerimonia di benedizione dell’opera scultorea monumentale in onore di San Giuseppe da Copertino, realizzata dallo scultore Francesco Paglialunga, talento salentino originario di Veglie.

L’evento è stato organizzato e voluto dall’Associazione San Giuseppe Desa da Copertino – Il Santo dei Voli, nella sua veste di Comitato Festa Patronale 2024, con la piena collaborazione del Parroco della Basilica Santa Maria ad Nives Don Adriano Dongiovanni e di Padre Matteo, responsabile dei Frati Minori Conventuali. Interverranno le autorità civili e religiose.

La Provincia di Lecce ha patrocinato l’iniziativa perché l’opera scultorea è collocata su di una strada di proprietà provinciale ed è stata realizzata anche grazie all’impegno del già vice presidente della Provincia Antonio Leo.

Lecce, 20 dicembre 2024

