NOVITA’ EDITORIALI / UN’ALTRA INDAGINE STORICA DI MARIO CAZZATO SULL’ARCHITETTURA SALENTINA

di Raffaele Polo ________

Un appuntamento annuale dedicato all’arte e alla cultura salentina è quello che viene proposto dalle Edizioni del Grifo che, questa volta, si affidano alla provata esperienza e capacità affabulativa che fa di Mario Cazzato (nella foto) sicuramente il più importante punto di riferimento per chi voglia conoscere sempre più a fondo la nostra storia.

In questo ‘Salento L’arte del costruire – dal Medioevo al Neoclassicismo’, pubblicato nella collana ‘I grandi illustrati’ (formato 25×35, pagine 272, euro 100), l’autore ci guida magistralmente, attraverso una scrittura accattivante e scientificamente sorretta dalle fonti, alla conoscenza delle architetture salentine attraverso i suoi protagonisti.

In oltre trecento biografie spalmate in circa sette secoli viene ricostruita, per opera dei suoi artefici e secondo la gerarchia dei cantieri, l’arte di costruire attraverso modalità sostanzialmente rimaste invariate nonostante la successione di dominazioni tra le più diverse: dal periodo normanno, ancora compromesso con quello bizantino, fino alla prima metà del XIX secolo quando il quadro di riferimento tecnico e politico muta radicalmente per l’immissione di nuovi ruoli e nuove modalità progettuali e costruttive.

Dal grande architetto all’umile scalpellino, viene riconsiderato il processo storico che ha portato alla definizione di un paesaggio rurale e di un paesaggio urbano ormai patrimonio nazionale.

Emerge, da questo accattivante viaggio nell’arte di casa nostra, tutto il geniale modus operandi di Mario Cazzato, che ci narra con semplicità ed erudizione tutto quello che (non) sappiamo del nostro passato.

Category: Cultura, Libri