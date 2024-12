SI TORNA A SPARARE A LECCE / AGGIORNAMENTI

(e.l.) _______ Continuano alacremente le indagini sul delitto di Giuseppe De Giosa, su cui però gli inquirenti, gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Lecce, mantengono il più stretto riserbo, come è normale in questi casi.

La prima ipotesi investigativa è quella di una rapina finita male, durante un appuntamento fissato per trattare questioni legate appunto ai traffici di droga, nel senso che il o i sicari abbiano tentato di impossessarsi di quella che il corriere aveva con sé, ritrovata nella sua auto, o altra di cui non si ha contezza. Rimane il fatto che sette chili sono rimasti là, come pure soldi, ritrovati nel cruscotto, ritenuti provento di spaccio.

Quindi è un omicidio ancora tutto da chiarire. _______

LA RICERCA nei nostri due articoli di ieri

Category: Cronaca