DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 22 DICEMBRE 2024

Nel nostro emisfero boreale ieri era il solstizio d’inverno, il primo giorno d’inverno, quello con meno ore di luce nel corso dell’anno (al 45° N, infatti sorge alle 7:24 e tramonta alle 16:34).

Questo giorno rappresentava occasione di festività di vario genere: il Sol Invictus per i pagani; i Saturnalia nell’antica Roma (dal 17 al 23); il Natale per il cristianesimo; Yule nel neopaganesimo; il capodanno celtico.

In Gran Bretagna, a Stonehenge, sopravvivono gli imponenti ruderi di un tempio druidico: due cerchi concentrici di monoliti che raggiungono le cinquanta tonnellate. L’asse del monumento è orientato astronomicamente, con un viale di accesso al cui centro si erge un macigno detto “pietra del sole”.

Si avvicina il 25 dicembre, data simbolica che si collega al solstizio d’ inverno e a una festa romana di epoca imperiale, a sua volta legata al culto pagano del dio Sole.

In questa, più di altre, festa cristiana confluiscono simboli e tradizioni precedenti.

Scrive il grande storico delle religioni Mircea Eliade: “L’ immaginazione mitologica cristiana acquisisce e sviluppa motivi e scenari specifici della religiosità cosmica, ma che hanno già subito una reinterpretazione nel contesto biblico. Il fenomeno è importante perché caratterizza la creatività religiosa di tipo folkloristico, che è una creatività parallela a quella dei teologi, dei mistici e degli artisti”.

Per esempio, l’ abete è considerato in tutto Europa l’albero natalizio, simbolo, forse per la sua maestà, del’ Albero Cosmico, che in ogni tradizione rappresenta la manifestazione divina del Cosmo. E’ l’ albero della vita, analogo al Cristo – Sole.

Da questa notte siamo in Luna in Ultimo Quarto.

Questa fase è un momento di consolidamento, bisogna lasciarsi alle spalle quanto acquisito per avanzare; è un buon periodo per rompere le relazioni e i contratti d’affari, disintossicarsi e depurarsi.

Il corpo dispensa energia; si tende a non ingrassare anche se si mangia di più, le operazioni riescono meglio, le faccende di casa pure, in particolare quelle che hanno a che fare con il pulire, il lavare, lo sciacquare.

E’ il momento giusto per dipingere e laccare (i colori si asciugano meglio), nonché per effettuare tagli ritardanti dei capelli (compresa la depilazione) e per i massaggi rilassanti e disintossicanti.

Al contrario, nel mondo vegetale i succhi si ritirano verso la radice, la terra è più ricettiva: per questo vanno piantate o seminate in luna calante le verdure che crescono sotto terra.

Sono i giorni giusti per effettuare i trattamenti contro i parassiti e contro le erbacce; anche le potature sono favorite; se una pianta o albero non cresce più o è malato, in luna calante si taglia la cima (meglio se verso la luna nuova). Le verdure a foglia (insalate, spinaci, cavolo bianco e rosso) vanno piantate in questa fase.

Lo stesso tipo di energie della luna calante si ritrovano nella fase che segue l’ovulazione, in cui l’ovulo è stato rilasciato, ma non fecondato; è un fase caratterizzata da un enorme rilascio di energia all’interno di sé, che se non viene positivamente incanalata può anche sfociare in una crescente irrequietezza, distruttività, rabbia e frustrazione.

Come oggi, nel 1980, vengono emesse le sentenze di condanna per i responsabili dello scandalo delle partite truccate che aveva sconvolto il calcio italiano. Milan e Lazio vengono retrocesse, altre pesantemente penalizzate, e molti giocatori vengono squalificati, o radiati.

Proverbio salentino: L’AGGHIU ETE LU FARMACISTA TE LU PERIEDDRHU

L’aglio è il farmacista del povero.

Più conosciuto, utilizzato e apprezzato, forse, in cucina che in medicina,oltre alle note di sapore e aroma intense, l’aglio è un ottimo alleato del sistema cardiovascolare, , assicurando preziose proprietà medicinali e qualità curative, anche quando si tratta di contrastare altri piccoli e grandi disturbi.

E’ un antibatterico, antiparassitario, antitumorale sono solo alcune delle proprietà dell’aglio che ha però anche qualche piccola controindicazione.

