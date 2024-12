GLI APPUNTAMENTI DEL CAPODANNO DEI POPOLI E DELLA PACE A LECCE

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Mauro Marino (nella nostra foto di archivio) ci manda il seguente comunicato _________

Associazione Centro Multiculturale “ETNOS”

Polo Biblio-museale di Lecce – Biblioteca Bernardini

CAPODANNO DEI POPOLI E DELLA PACE. 27a edizione

Lecce, Biblioteca Bernardini, ex Convitto Palmieri

30 dicembre 2024 – 1 gennaio 2025

La Puglia, avamposto dell’Occidente verso l’Oriente è da sempre luogo di transito, di incontro e di vita di persone di diverse culture, lingue e religioni.

Il Capodanno dei Popoli e della Pace – promosso dal Centro multiculturale “Etnos” – è, da ventisette anni, occasione di integrazione e di festa per tutto il Salento e per le comunità straniere che lo vivono e abitano, un incontro tra culture per approfondire la reciproca conoscenza, per confermare e rinsaldare, anno dopo anno, l’amicizia e la solidarietà tra i popoli.

Quest’anno, per la prima volta, il Capodanno dei Popoli e della Pace, viene ospitato in una Biblioteca, luogo della conoscenza e dell’ibridazione della sapienza, luogo in cui abitano le esperienze più diverse e dove le partiche di ricerca e di sperimentazione trovano l’ideale casa per compiersi ed esplicitarsi. Il Polo Biblio-museale ha avviato da tempo, con la “Poetica dei Luoghi”, un sistema virtuoso di collaborazioni che hanno casa, negli spazi della Biblioteca Bernardini, del Museo Castromediano, di Casa Comi a Lucugnano. Luoghi di una memoria sempre viva e sempre attenta al presente.

Ed ecco perché, nell’epoca della sfrenata mercificazione di ogni bene, la biblioteca rimane il luogo della gratuità e dello scambio; in un tempo, come il nostro, in cui nulla ha più significato, dominato dalla distrazione e dall’indifferenza, la biblioteca è spazio dell’attenzione e della cura, luogo della particolarità, della ricerca del senso delle cose e delle relazioni. In un mondo di “soli” la biblioteca resta il luogo della ricerca dell'”altro” e dell’incontro qui il senso dei “Patti di collaborazione” che animano le pratiche e una quotidianità di cui il Capodanno dei Popoli e della Pace quest’anno è il frutto.

Alla sua realizzazione attivamente contribuiscono le Comunità di Albania, Messico, Equador, Iran, India, Egitto, Marocco, Srilanka, Tamil, Rom, Brasile, Filippine, Cuba, Costa d’Avorio, Senegal e Nuova Guinea.

Con il Centro multiculturale “Etnos” Aps Ets collaborano il Polo Biblio-museale di Lecce, il Comune di Lecce, la Presidenza della Regione Puglia, la Biblioteca Interculturale di Lecce, il Fondo Verri, l’Associazione Multidisciplinary Art, la Cooperativa CarroPonte, l’Associazione Papagna APS, l’Associazione Pavana APS, l’Associazione Salento Crocevia Aps, l’ARCI-Progetto Richiedenti asilo Sprar.

Il Programma

Lunedì 30 dicembre 2024

Ore 18:00, presentazione del libro: “Sulla rotta dei Balcani” di Elisa Attanasio (Prospero Editore). Dialogano con l’autrice: Franco Merico e Giulia Pollice.

Alle 19:30, proiezione del documentario: “Radio Egnatia” di Davide Barletti (2008)

Alle 21:00, cena sociale con piatti condivisi dai partecipanti.

Mercoledì 1 gennaio 2025

Dalle 18.30 alle 21.00, “Divano della Multicultura” a cura e con Simone Franco, partecipano Piero Rapana, la poetessa Claudia De Palma e il poeta e musicista Giacomo Giancane.

Live Electronics a cura di Francesco Rizzo Aka Gauna; musica portoghese a cura di Barbara Della Corte.

Incontro sulla situazione del popolo palestinese, con Gabriel Mileti.

Mostra sulla Palestina, a cura delle “Donne per la Palestina”.

Mostra e allestimento di tappeti Persiani, di Hossein Albabi.

Mostra e allestimento dal Museo Egizio di Lecce.

Ore 19:00, saluti istituzionali.

Ore 20:00, apertura degli stand gastronomici.

Dalle 20.30, live world music set con le Danze Rom; Meissa Ndaije e il progetto Aiwa (Senegal e Kenya), danze a i ritmi dei tamburi africani, la Danza Capoeira e la musica brasiliana; Samuel Mele e Mattia Manco Gregoriadis con la musica cretese; di Cesare dell’Anna, Redi Hasa & England Hasa incontrano la musica balcanica; Dance musica indiana; UltraCromo music world

Category: Costume e società, Cronaca, Cultura, Eventi, Politica, Riceviamo e volentieri pubblichiamo