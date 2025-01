DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 7 GENNAIO 2025

Buongiorno!

Oggi è martedì 7 gennaio 2025.

La Chiesa festeggia San Luciano: auguri a tutti i nostri amici che portano questo nome.

Da questa notte siamo in Luna in Primo Quarto.

Da sempre l’uomo, per garantirsi la sopravvivenza, è vissuto in costante armonia con i molteplici ritmi della luna; molti monumenti significativi dell’antichità dimostrano quanta importanza gli antichi attribuissero all’osservazione e all’influenza degli astri e della luna.

Darwin, nella sua “Origine dell’uomo”, dice: l’uomo, come le belve e persino gli uccelli, è soggetto a quella misteriosa legge per la quale certi processi normali quali la gravidanza, la crescita delle piante, la maturazione dei frutti, e il decorso delle malattie, dipendono dai periodi lunari.

I nostri antenati avevano infatti scoperto che:

– molti fenomeni della natura (maree, nascite, ciclo mestruale, …) sono in relazione col corso lunare

– molti animali si regolano con la posizione della luna: ad es., gli uccelli raccolgono il materiale per i loro nidi solo in certi periodi, perché i nidi si asciughino più in fretta dopo la pioggia

– numerose attività quotidiane, come cucinare, mangiare, tagliarsi i capelli, lavorare in giardino, potare, concimare, lavare, fare uso di medicinali, raccogliere erbe medicinali sono soggetti ai ritmi lunari.

Quando la luna è fra terra e sole, noi non la vediamo: ci mostra la sua faccia scura. E’ luna nuova.

Poi la parte luminosa compare e aumenta (luna crescente) fino ad arrivare alla luna piena. Poi decresce (luna calante) fino a tornare alla fase di luna nuova.

A ogni fase della luna corrisponde nella natura un diverso stato energetico.

Come detto, siamo in Luna in Primo Quarto, cioè Luna crescente: questa fase è un momento di potenziamento e rigenerazione: il corpo accumula forza ed energia.

E’ un buon periodo per fare progetti, prendere iniziativa, socializzare. Si ingrassa più facilmente, le ferite tardano a guarire, ciò che viene somministrato al corpo per la rigenerazione e il rafforzamento funziona doppiamente; sono giorni giusti anche per i massaggi rigenerativi e rinforzanti.

La biancheria, con la stessa quantità di detersivo, non si pulisce come in luna calante.

In luna crescente e luna piena nascono più bambini.

La terra si comporta al contrario: tutto fluisce, cresce, prolifica; i succhi risalgono, predomina la crescita in superficie.

Per questo, le piante e verdure che crescono in superficie vanno piantate o seminate in luna crescente, con l’eccezione delle verdure a foglia (insalate, spinaci, cavolo bianco e rosso) che vanno piantate in calante.

Sono i giorni giusti per rinvasare e trapiantare, innestare alberi da frutto.

Lo stesso tipo di energie della luna crescente si ritrovano nella fase che segue le mestruazioni: l’energia è più dinamica, è creativa, si è sessualmente più disposti, ci si sente più attraenti.

Vediamo cosa c’è da fare in agricoltura, vero elemento unificante dei popoli e risorsa primaria per tutti, anche per chi non ha il pollice verde, nonostante il periodo di apparente stasi.

Curate la messa a punto delle vostre attrezzature. Aggiustate gli impianti. Sistemate i terreni per le nuove semine, concimando ed arando. Preparate i terricci. Irrorate con poltiglia bordolese (o equivalenti) fusti e rami degli alberi da frutto, per disinfestarli da agenti patogeni. Tenete d’occhio i prodotti messi a parte in dispensa o in magazzino (conserve e sementi). Preparate per il vostro orto un piano di lavoro secondo i principi di rotazione e di alternanza delle colture.

A Parigi il 7 gennaio 2015 ci fu l’ attacco terroristico nella sede del giornale satirico il 7 gennaio 1978 . I morti sono dodici. Enorme l’ eco in tutto il mondo, ma soprattutto in un’ Europa che scopre di non essere più al sicuro.

Roma, il 7 gennaio 1978 furono uccisi due giovani attivisti del Fronte della Gioventù, Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, assassinati mentre uscivano dalla sede del Movimento Sociale Italiano in via Acca Larenzia da sicari rimasti ignoti. Poco dopo un altro giovane di destra, Stefano Recchioni, viene ucciso da un uomo in divisa che spara ad altezza uomo, durante una manifestazionene di protesta organizzata sul luogo stesso dell’agguato.

Nessuno ha mai pagato per l’uccisione di questi ragazzi innocenti, ‘colpevoli’ solo di avere una fede politica.

Proverbio salentino: CI TENE LA FACCIA TOSTA SE MMARITA E LA FIMMENA ONESTA RIMANE ZZITA

Chi ha la faccia tosta si marita e la donna onesta rimane zitella.

