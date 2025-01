IL LECCE BERSAGLIATO DAGLI INFORTUNI, MA GIAMPAOLO NON SI LECCA LE FERITE

(Rdl) ________

La lista degli indisponibili per infortunio è lunga, anche ad Empoli sarà un Lecce rifatto giocoforza. Ma mister Marco Giampaolo, ripetutamente interpellato dai giornalisti presenti qursto pomeriggio alla tradizionale conferenza stampa della vigilia, su questo e quello e le possibili sostituzioni o alternative, taglia corto:

“Ci troviamo tutte le settimane a fare adattamenti e spostare giocatori: è antipatico ma non possiamo piangerci addosso. Bisogna andare avanti ed essere competitivi…

Meno gente sposto e meglio è. Quella di domani è una gara come tutte, difficile. I miei calciatori devono stare dentro la partita. Mi aspetto qualcosa in più in termini di personalità, capacità di lettura della partita… aspetti che nell’arco dei minuti spostano l’ago della bilancia…

Chi gioca deve dare tutto, il resto non mi interessa”.

Si gioca allo stadio Carlo Castellani di Empoli, fischio di inizio del signor Daniele Chiffi di Padova alle 15.00.



