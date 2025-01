DRAMMATICO INCIDENTE STRADALE, MUORE ANZIANO, TRE FERITI GRAVI

(e.l.) _________ Drammatico incidente stradale mortale ieri pomeriggio, sulla provinciale fra Francavilla Fontana e Sava. Il bilancio è di un morto e tre feriti.

La vittima è Pietro Formuso, 89 anni, di Grottaglie.

Per cause ancora da accertare, il furgone furgone Ford Transit su cui viaggiava si è scontrato con un furgone Citroen Jumper.

L‘impatto è stato violento e per lui fatale, a causa della gravità delle lesioni riportate.

Il conducente del primo mezzo e i due occupanti l’altro si trovano ricoverati all’sopedale Perrino di Brindisi.

Indagini dei Carabinieri in corso di svolgimento per accertare l‘ esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.

Category: Cronaca